Altındağ'da Anlamlı Denetim

KIRAATHANELERDE KİTAP DENETİMİ

Altındağ Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri anlamlı bir denetime imza attı. Gerçekleştirilen çalışmada 20 kişilik zabıta ekibi, 205/9207 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatında kıraathanelerde bulundurulması zorunlu olan kitaplıkları denetledi. Tek tek her kıraathaneyi denetleyen ekipler kitaplık olup olmadığını inceledi. İşletme sahiplerine kıraathanelerde kütüphane bulunma zorunluluğu olduğunu hatırlatan ekipler, vatandaşların sosyalleştiği mekânlarda kitaplık oluşturulması yönünde bilgilendirme denetimlerinin süreceğini ifade etti.

MEMNUN EDEN DENETİM

Denetim hakkında bilgi veren Altındağ Belediyesi zabıta yetkilileri, “Yasalar gereği vatandaşların vakit geçirdiği kıraathane gibi işletmelerde kütüphane bölümü oluşturmak zorunlu. Bizler de bu hususta bir denetim gerçekleştirerek kitaplık bulundurmayan kıraathane sahiplerini bilgilendirdik ve en kısa sürede kütüphane oluşturmaları konusunda uyarıda bulunduk. Yaptığımız denetimlerde birçok işletmenin kütüphane bulundurması bizleri memnun etti. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanabilmesi için kütüphane bulunmayan işletmelerin bu eksikliği gidermesini istiyoruz” dedi.