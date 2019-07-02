Kahvegibikahve, 4.8 Milyon TL Değerleme İle İkinci Yatırımını Aldı

2018’de Tarvenn Ventures’dan tohum yatırım alan Kahvegibikahve, ikinci yatırım turunu 4.8 milyon TL değerleme ile 1 milyon TL üzerinde yatırım alarak tamamladı. Tarvenn’in liderlik ettiği yatırım turuna; Milli basketbolcu Sinan Güler, değerli iş insanları Ramazan Evren, Şükrü Dönmez, Tolunay Yıldız, Ömer Duran, Ayşe Tuba Araz, Nur Öztürk ve Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Figen Korun katıldı. Şimdiye kadar 150 binden fazla pratik filtre kahveyi müşterileri ile buluşturmayı başaran girişim, aldığı yatırım ile seri üretime geçerek farklı ürünlerini tüm kahve severlere ulaştırmayı hedefliyor. Hazırlık ve temizlikle uğraşmadan, kaliteli ve taze filtre kahve içmenizi sağlayan yerli girişim Kahvegibikahve, özel üretim fiber filtresi ile kahve içmenin keyfini dilediğiniz yerde yaşamanızı sağlıyor.

Özel olarak tasarlanan ve mısır fiberinden üretilen Fiber Filtre™ ile her zamankinden daha lezzetli ve pratik kahve içme keyfi sunan Kahvegibikahve, demlik poşetlerinde katkı maddesi ve koruyucu içermeyen kahve çekirdekleri kullanıyor. Doğada çözünebilen yapısı ile çevre dostu olan Fiber Filtre™ kahvenizin ideal yoğunluğuna ulaşmasını kolaylaştırıyor. Geleneksel yöntemlere kıyasla %95’e kadar daha düşük karbon salınımına neden olan Fiber Filtre™ kurumların karbon ayak izini de küçültüyor.

Kahvesini sert sevenler için “Güçlü Paket” lanse edildi

Klasik paketiyle geniş bir kahve sever kitlesine ulaşan girişim, sert ve yoğun kahve talebini karşılamak için yeni paketini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. ‘Güçlü Paket’ ile yoğun aroma ve yüksek kafein sunan Kahvegibikahve, sert kahve severlerin taleplerine karşılık veriyor. Yüksek kafein ile kas oluşumunu hızlandırmayı amaçlayan sporcular, sert kahve severler ve yoğun çalışarak zinde kalmak isteyenleri hedefleyen girişim, kahve sektörünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Satış kanallarımızı genişleteceğiz

Kahvegibikahve kurucusu Ubeydullah Güngör; “Bugüne kadar müşterilerimize 150 bin bardaktan fazla kahve içirdik. 2019’un ilk yarısında 4 kattan fazla büyüdük. Aldığımız yeni yatırım ile seri üretime geçerek tüm kahve severlere ulaşmak istiyoruz. Ürünlerimizi perakende zincirleri, hotel, restaurant ve cafelerde konumlandıracağız. Online kanalda ise abonelik modeli ile büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’ye ek olarak üzerinde çalıştığımız 3 yeni ülke var. Tarvenn’in ve yeni yatırımcılarımızın desteği ile büyük kitlelere kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Kahvegibikahve’yi incelemek, klasik paket ve güçlü paket siparişi vermek için kahvegibikahve.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.