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02 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,3860 liradan güne başladı.
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02 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6460 liradan alınan dolar 5,6480 liradan, 6,3840 liradan alınan euro ise 6,3860 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6480 liradan, euro ise 6,4020 liradan satılmıştı.

(İHA)

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