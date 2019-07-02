Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlık olarak sağlık hizmetlerinde bürokrasiyi azaltmak için yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, pilot olarak Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale’de başlayan uygulama ile hastanede doğum sonrası başvuru yapan ailelerin bebeklerinin kimlik kartlarının basılarak evlerine gönderildiğini kaydetti. Koca, e-Rapor kapsamında yer alan engelli, sürücü, istirahat, durum bildirir raporunun yanı sıra vatandaşların artık doğum raporunu da elektronik ortamda alabildiklerini vurguladığı paylaşımında, “Hastanelerimizde dünyaya gözlerini açan bebekler, e-Doğum sistemi ile kayıt altına alınıyor ve doğum raporu oluşturuluyor. Bu sayede mükerrer rapor yazımları ortadan kalkıyor ve usulsüz raporların önüne geçiliyor. Bu hizmeti hayata geçirdiğimiz 16 aylık sürede 1 milyon 385 bin bebeğin doğum raporları, elektronik imzalı ve doğrulanabilir şekilde kayda geçirildi” ifadelerini kullandı.

Doğumun gerçekleştiği sağlık tesisinde kimlik belgesi işlemlerini tamamlayıp elektronik ortamda nüfus müdürlüklerine ulaştırdıklarını açıklayan Koca, “Bu sistemle vatandaşlarımızın nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan, bebeğin kimlik kartının basılarak adrese teslimini sağlıyoruz. 4 pilot ilde bugüne kadar bin 200 bebeğimizin kimliği adresine gönderildi. Bunun için ailenin doğumdan sonraki 5 gün içinde başvuruda bulunarak bir form doldurması yeterli oluyor. Elbette bildirim sırasında çocuğa verilecek ismin belirlenmiş olması gerekiyor” dedi.

Hayata geçirdikleri her uygulamada olduğu gibi burada da amaçlarının vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetine kolay ve hızlı bir şekilde erişmesini sağlamak olduğunu belirten Koca, İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri bu çalışmayı bir yıl içinde tüm Türkiye’ye yaymayı hedefledikleri ifade etti.

(İHA)