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Şehit Polis Kayadibi İçin Mevlit Okutuldu

Halfeti İlçesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için memleketi Ankara’nın Çubuk ilçesinde mevlit okutuldu.  
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Şehit Kayadibi’nin doğum yeri olan Çubuk’a bağlı Yıldırım Evci Dere Mahallesi’nde öğle namazının ardından okutulan mevlit programında, şehit polis memuru Kayadibi ve tüm şehitler için Kuran’ı Kerim okundu ve İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan tarafından dua edildi. Mevlidin ardından, mahallede davetlilere ve mahalle halkına yemek ikram edildi. 

Mevlit programına katılan Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. 

Okutulan mevlidi şerifin ve yapılan duaların kabul edilmesini dileyen Sezer, ‘’Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Allah şehidimizin annesine, babasına, kardeşlerine ve geride kalanlarına uzun ömür versin. Şehitlerimiz peygamberlerle beraberler. Allah herkese şehitlik nasip etmez, sevdiği kullarına şehitlik nasip eder’’ diye konuştu.  

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, yaptığı açıklamada, görev başında bölücü hainler tarafından şehit edilen polis memuru Şükrü Can Kayadibi’ye ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. 

Başkan Demirbaş, bu vatan için canını, kanını veren şehitleri ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 

Öte yandan şehit Şükrü Can Kayadibi’nin isminin verildiği zırhlı aracın da mevlit programında yer alması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Programın sonunda şehit yakınları zırhlı araçla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Mevlit programına Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, şehit yakınları, silah arkadaşları ve davetliler katıldı. 

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Bugün 09:52 TSİ Ankara/ Çubuk- Gündem

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