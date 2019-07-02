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Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Pınar Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesinde 6 bin çocuğa okul öncesi dönemde doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması için eğitim verildi. Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta düzenlenen proje, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında ise Ankara’da devam edecek.
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi mask
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi mask
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“Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” Projesinde 6 Bin Çocuğa Eğitim Verildi

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Pınar Enstitüsü iş birliği ile hayata geçirilen “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi” sağlıklı bir toplum için çocukların okul öncesi dönemde doğru beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta düzenlenen eğitici eğitimi ile bugüne kadar yaklaşık 6.000’e yakın çocuğa ulaşan proje, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da yaygınlaşmaya devam edecek. Pınar Enstitüsü’nün gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunma misyonu doğrultusunda; beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği proje, çocuklarla beraber öğretmen ve ailelerin de bilinçlenmesini hedefliyor.

Ankara’da düzenlenen panelde konuşan Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir; proje içeriğinden ve uygulamalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Özdemir; beden ve ruh sağlığının öneminin tartışmasız öncelik olduğu ve bu önceliğin küçük yaşlarda kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen proje hakkında “Bakanlığımızın Hedef 2023 vizyonu doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel, psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, sağlıklı beslenme, trafik ve çevre duyarlılığı arttırmak, enerji tasarrufu, doğal varlıkları koruma gibi konularda erken yaşta farkındalıklarını geliştirmek; teknolojiyi etkin kullanmalarını, yapılandırılmış eğitim ortamlarında inovatif faaliyetler yapabilmelerini sağlamak gibi pek çok alanda proje ve çalışmalar yürütmekteyiz. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, refahı ve mutluluğu çocuklarımızın iyi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesine bağlıdır. Çocuklarımıza yaptığımız tüm yatırım, kazandırılan her alışkanlık geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu amaçla; eğitim gibi dinamik ve sürekli yenilenmeyi gerektiren bir alanda kalitenin artırılması toplumun tüm kesimlerinden iş birliklerinin sağlanması, mevcudu daha da iyileştirecek, geleceğe yapılan yatırımın kalitesini artıracaktır. Bu kapsamda yaptığımız iş birliklerinden biri de Pınar Enstitüsü ile gerçekleştirdiğimiz Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim projesidir. Tüm bu çalışmalarla öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm okul personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını hedeflemekteyiz” dedi.

Yaşar Holding Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İsa Coşkun, sağlıklı toplumların sağlıklı çocuklarla mümkün olduğunun altını çizerek kamu, üniversite ve sanayinin ortak paydada buluştuğu, çocuklar adına faydalı bir projeye imza attıklarını dile getirdi. Proje hakkında bilgi veren Coşkun; “Sağlıklı toplumların mimarı olacak çocuklara, öğretmenlere, ailelere ve topluma karşı sorumluluk bilinci ve çağdaş eğitime katkı amacıyla Pınar Enstitüsü tarafından yürütülen bu proje, toplum sağlığı için büyük önem taşıyor. Hazırlanan eğitim materyalleriyle okul öncesi kurumlarda, 12 haftalık süreci kapsayan eğitimler, 36-66 aylık çocuklara yönelik düzenlendi. Hedefimiz bu projeyi gelecek yıllarda Türkiye genelinde yaygınlaştırarak sürdürülebilir kılmak” dedi.

Proje hakkında içerik, süreç ve sonuçların paylaşıldığı Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Proje Paneli’nde ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi’nden Sn. Berna Karakaş tarafından “Türkiye’de Çocukluk Çağı Obezitesi” ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel tarafından “Çocukluk Dönemi Beslenme Bozuklukları” hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlar sonrasında eğitimlerin uygulamalarının gerçekleştirildiği panel ardından konuşmacılara katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

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