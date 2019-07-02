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Keçiörenli Çocuklar Aqua Parklara Yoğun İlgi Gösteriyor

Keçiören Belediyesi, temizlik ve sağlık kontrollerinin ardından aqua park ve yüzme havuzlarıyla yaz sıcağında serinlemek isteyen çocuklara ve gençlere kapılarını açtı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yavrularımızın keyifli vakit geçirebilmeleri için sağlık ve temizlik denetimleri aksatılmadan yapılan yüzme havuzu ve aqua parklarımız yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza bekliyoruz” dedi.
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HAVUZLARI SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL VATANDAŞLAR DA KULLANIYOR

Karne heyecanının ardından yaz tatiline giren çocuklar ve gençler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Keçiören Belediyesi yüzme havuzu ve aqua parklarına akın etmeyi sürdürüyor. Belediye yetkilileri tarafından belirlenen takvimle bayanlara ve erkeklere farklı günlerde hizmet veren yüzme havuzu ve aqua parklar yoğun ilgi görüyor. Keçiören Belediyesine ait Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Aqua Park ile Aktepe Yüzme Havuzu ve Aqua Park tesislerinden sadece çocuklar değil vatandaşlar da yararlanarak havuz keyfini doyasıya çıkarıyor.

SPOR YAPMAK, İNSAN PSİKOLOJİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda verilen yüzme derslerini hatırlatan Başkan Turgut Altınok, sporunun sağlık için önemli olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı bir toplumun temelinde spor vardır. Sporun her türlüsü hem sağlık hem de insan psikolojisi için önemlidir. Yüzme sporunu yaygınlaştırmak için Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ortaklaşa programlar düzenliyor. Bu yıl yaklaşık 2000 çocuğumuza yüzme öğrettik” diye konuştu.

UYUŞTURTUCUDAN KORUNMANIN TEMELİNDE SPOR VAR

Sporun çocuklar ve gençler için bir sosyalleşme aracı olduğunu, ailelerin de bu konuda hassas davranması gerektiğini belirten Başkan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

“Başta yüzme sporu olma üzere diğer spor dallarına ilgi duyan gençlerimizi ilgi duydukları alana teşvik etmeliyiz. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturtucudan ve alkolden korunmanın temelinde spor, sanat ve diğer sosyal aktiviteler vardır. Türkiye’mizin ve dünyanın kanayan yarası olan uyuşturtucu kullanımı ve kullanım yaşının düşmesi vahim sonuçlar doğuruyor. Teröre verdiğimiz şehitlerimizden fazla uyuşturucu illetine kurban veriyoruz. Bu bakımdan çocuklarımızı faydalı işlere çekmek yerel yönetimler olarak bizlerin de birer görevidir.”

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Bugün 10:38 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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