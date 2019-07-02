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İçişleri Bakanlığı’ndan "düğün" genelgesi

Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve kutlama gibi etkinlikler artarken, İçişleri Bakanlığı, bu organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valilikleri tekrar uyardı. Bakanlık, bu tür etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, hazırlanan farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılması, organizasyonlarda kolluk görevlisinin silahı ile havaya ateş etmesi halinde hakkında derhal disiplin işlemlerinin başlatılması hakkında geçen yıl illere gönderilen genelge kapsamında uygulamaya konulan valilik genel emirlerinin hassasiyetle uygulanması, bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi.
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Yaz aylarının gelmesiyle düğün, nişan ve kutlama gibi etkinlikler artarken, İçişleri Bakanlığı, bu organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valilikleri tekrar uyardı. Bakanlık, bu tür etkinliklerde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması, hazırlanan farkındalık afişlerinin organizasyon yerlerine asılması, organizasyonlarda kolluk görevlisinin silahı ile havaya ateş etmesi halinde hakkında derhal disiplin işlemlerinin başlatılması hakkında geçen yıl illere gönderilen genelge kapsamında uygulamaya konulan valilik genel emirlerinin hassasiyetle uygulanması, bu konuda denetimlerin artırılmasını istedi.

(İHA)

Bugün 10:39 TSİ Ankara- Yaşam

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