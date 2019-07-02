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Çikolatanın Sadece Mutlulukla Değil Sağlıkla da İlgisi Var

Gıda, beslenme ve sağlık konularında geliştirdiği projelerle toplum sağlığının geleceği için çalışan Sabri Ülker Vakfı, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü vesilesiyle neredeyse herkesin severek tükettiği çikolatanın sağlığa faydalarına dair önemli bilgiler paylaşıyor.
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Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü nedeniyle çikolata ve sağlık ilişkisine dikkat çekiyor. 7’den 70’e herkes için çikolatanın mutluluğu çağrıştırdığını hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, sevilen bu lezzetin sağlıkla ilişkisine yönelik bilimsel bilgiler aktarıyor.

Çikolata kalp-damar ve şeker hastalığından koruyor!

Konu çikolata ve sağlık ilişkisi olduğunda en çok çikolatanın polifenol, mineral ve posa içeriğinden bahsediliyor. Peki, bu ponifenoller ne işe yarıyor? Polifenoller, antioksidan özellik gösteriyor. Önemli miktarda polifenol içeren çikolatanın da bu sayede özellikle kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığına karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor. Ayrıca polifenollerin, damarların içyapısının işlevlerini geliştirerek, damarların genişleme kabiliyetinin artmasını sağladığı, böylelikle kan basıncını düşürerek yüksek tansiyon riskini azaltabildiği bildiriliyor. Buna ek olarak çikolatanın, iyi huylu olarak nitelendirilen kandaki HDL kolestrol düzeylerini arttığı da biliniyor.

Çikolata, polifenollerin yanı sıra magnezyum, sodyum, potasyum, bakır, çinko gibi mineraller ve posa da içeriyor. Bu muhteşem üçlünün kalp sağlığını desteklediği ve kan kolesterol düzeylerinin kontrolünde rol oynadığı da biliniyor. Çikolatanın bir diğer bileşeni de yağlar… Daha çok doymuş yağ içerse de çikolatanın bileşimindeki doymamış yağ asitleri, kötü huylu olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerinin kontrolüne yardımcı olduğu biliniyor. 

Porsiyon Kontrolünü Unutmayın!

Çikolata tüketme fikri de tüketimi de mutlulukla ilişkili… Bunun nedeni ise çikolata da bulunan ve bir amino asit olan triptofanın, mutluluk hormonu olarak da bilenen serotonin salınımını uyarması... Ayrıca çikolatadaki kafein ve teobramin, sinir sistemini uyararak yorgunluk halinin ve stresin azalmasına da katkıda bulunuyor.

Yeterli ve dengeli beslenirken, porsiyon kontrolü ve tüketim sıklığı dengelendiğinde çikolata sizi şişmanlatmak yerine polifenol ve teobramin içeriği ile insülin direncini önlemeye ve sağlığınızı geliştirmeye yardımcı oluyor.

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Bugün 10:42 TSİ Ankara- Sağlık

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