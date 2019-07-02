Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:45 TSİ- Eğitim G: Bugün 10:46 TSİ

Yüksek Öğretime Kayıtlı Öğrenci Sayıları Belli Oldu

Türkiye’de yüksek öğretim gören öğrenci sayısı belli olurken, en fazla öğrencinin lisans eğitiminde bulunduğu görüldü.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

YÜKSEK ÖĞRETİME KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI BELLİ OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, lisans ve üzeri öğrenci sayılarına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Yükseöğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam 7 milyon 740 bin 502 öğrencinin yüksek öğretim gördüğü saptandı. Öğrencilerin 4 milyon 420 bin 699’unun lisans eğitimi aldığı kaydedilirken, 2 milyon 829 bin 430’unun önlisans, 394 bin 174’ünün yüksek lisans,96 bin 199 öğrencinin ise doktora eğitimi aldığı gözlemlendi. Eğitimin gelişimi ve sürdürülebilirliği adına her geçen gün sayıları artan mevcut üniversitelerin adedinin ise 73 vakıf olmak üzere 5’i vakıf MYO, 129’u da devlet olarak toplam 207 adet olduğu kaydedildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında üniversitelerle alakalı 198 bin 608 haber yansıması tespit edilirken, sadece yıl içinde 94 bin 888 habere konu olduğu görüldü. 2019 yılı içerisinde eğitim başlığında ise 500 bin’in üzerinden yazılı basın haberi tespit edilirken, eğitim sistem tartışmaları ve sınav sisteminin en çok haber konusu olan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:45 TSİ Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Vali Yerlikaya’dan LGS’de Başarı Gösteren Öğrencilere Hediye mask
Vali Yerlikaya’dan LGS’de Başarı Gösteren Öğrencilere Hediye
Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu mask
Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu
DGS’ye girecek öğrenciler için Ankara Valiliği’nden önemli açıklama! mask
DGS’ye girecek öğrenciler için Ankara Valiliği’nden önemli açıklama!
“Kent ve Çocuk Yüksek Lisans Programı'' Açılıyor mask
“Kent ve Çocuk Yüksek Lisans Programı'' Açılıyor
Kararsızlara karar verdiren test! mask
Kararsızlara karar verdiren test!
YÖK, Türk Üniversitelerini Dünyaya "Tek Tık" ile Tanıtıyor mask
YÖK, Türk Üniversitelerini Dünyaya "Tek Tık" ile Tanıtıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

Yenimahalleliler Yaz Konserlerinde Buluşuyor mask
Yenimahalleliler Yaz Konserlerinde Buluşuyor
Gençlerbirliği sezonu açtı mask
Gençlerbirliği sezonu açtı
Diagne’den Galatasaray’a mesaj var mask
Diagne’den Galatasaray’a mesaj var
"Obi Mikel’in maliyeti 200 bin Euro arttı” mask
"Obi Mikel’in maliyeti 200 bin Euro arttı”
Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı mask
Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp mask
Beşiktaş’a Japonya’dan kardeş kulüp
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL