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Bugün 10:53 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:02 TSİ

Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa, güne yüzde 0,08’lik hafif yükselişle başladı.
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Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,08’lik hafif yükselişle başladı. Endeks, 82,17 puanlık artışla 99 bin 817 puandan açıldı.

(İHA)

Bugün 10:53 TSİ İstanbul- Ekonomi

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