Borsa Güne Yatay Başladı

Borsa G\u00fcne Yatay Ba\u015flad\u0131Borsa \u0130stanbul 100 (BIST) endeksi g\u00fcne 0,08\u2019lik hafif y\u00fckseli\u015fle ba\u015flad\u0131. Endeks, 82,17 puanl\u0131k art\u0131\u015fla 99 bin 817 puandan a\u00e7\u0131ld\u0131.\n\n\n(\u0130HA)\n\n
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz