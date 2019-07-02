G-20 rüzgârı piyasaları uçurdu - Ekonomi Haberleri

Osaka G – 20 zirvesinde yapılan görüşmeler ve dünya liderlerinin Türkiye hakkında yaptıkları olumlu açıklamalar, Türk ekonomisinde olumlu gelişmelerin yaşanmasına neden oldu.

G - 20 Sonrası Ekonomiden İyi Haberler Geldi

Uzun süredir gergin olan ABD – Türkiye ilişkililer, G – 20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeyle yumuşadı. İkilinin yapmış olduğu görüşmenin olumlu havası hafta başından itibaren ekonomide canlandırıcı etkide bulundu.

G – 20 zirvesinde yapılan görüşmeler hafta başında döviz kurlarında düşüşlere neden olurken Borsa İstanbul (BİST)’un değer kazanmasına neden oldu. İstanbul perakende fiyatlarındaki hafif düşüşte yıllık enflasyonda normalleşmenin başlayacağının sinyallerini verdi.

Döviz Düşüşe Geçti!

ABD ve Türkiye ilişkilerinin sert havası yüzünden uzun süredir olağan üstü artış gösteren döviz kurları, Japonya’nın Osaka kentinden düzenlenen G -20 zirvesinde liderlerin bir araya gelmesinin ardından düşüşe geçti. Trump ve Erdoğan arasında yapılan görüşmelerin olumlu havası hafta başından itibaren ekonomiye anında yansıdı.

G – 20 zirvesi kapsamında, ABD ve Çin arasında çıkmaza giren ticaret savaşları iki tarafından yeniden görüşmeye sıcak baktıklarını açıklamalarının ardından, dünya piyasalarında ve Türkiye’de döviz düşüşlerine neden oldu.

Hafta başına %1 puandan fazla düşüşle başlayan doları, Euro ve paund takip etti. Dövizde yaşanan düşüşlerin ardından bu hafta açıklanması beklenen enflasyon verileri de %15’in altına düşmesi beklenmektedir.

ABD’de hafta sonuna kadar açıklanması beklenen tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları, Türkiye piyasalarında merakla beklenmektedir.

Borsa İstanbul Değer Kazandı!

G – 20 liderler zirvesine yapılan görüşmeler piyasalarda dövizde düşüşe neden olurken Borsa İstanbul (BİST) 90 Bin puanın üzerine çıkarak önemli bir değer kazandı.

Doların düşmesi ve ABD ile Çin arasında yeniden ticari faaliyetlerin başlayabileceğinin sinyalleri iç piyasa da en çok Borsa İstanbul’u etkiledi.

BIST 100 endeksi %2’lik bir artışla güne başlarken gün sonuna kadar 99 Bin seviyesine ulaşarak neredeyse 100 Bine ulaştı. Borsada %3,30’luk bir artışın yaşanması işlem hacminin 8 milyar liranın üzerinde çıkmasına neden oldu.

İyi Haberler Gelmeye Devam Edecek!

Hafta başından itibaren döviz ve altında yaşanan sert düşüşler BİST’in 100 Bin puana kadar çıkmasına neden oldu. G – 20 görüşmelerinin etkisiyle ekonomide olumlu rüzgârların esmeye devam etmesi beklenmektedir.

Tahvil ve bono piyasası yaşanan olumlu gelişmelerden yararlanarak büyüme kaydetti. 2 yıl süreli tahvil %19 seviyesinde işlem görürken, 10 yıllık uzun vadeli tahviller ise %16 seviyesinde işlem gördü.

Borsa, bono ve tahvil piyasasının değer kazanması enflasyonda düşüş döneminin başlayacağının işareti olarak yorumlanmaktadır.