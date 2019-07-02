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Konya merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 25 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Konya merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu mask
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Konya merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şu ana kadar 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konya merkezli 25 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonda şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Bugün 11:14 TSİ İHA Konya- Asayiş

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