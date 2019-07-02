Çankaya'da Madımak Anması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen anma etkinliğine CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, katliamda yakınlarını kaybeden aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediyesi 2 Temmuz Anıt Park’ın katliamda yaşamını yitirenlerin Sivas’a doğru yola çıktıkları yer olması nedeniyle özel bir öneme sahip olması da anmaya katılanların duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Anmaya katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Ancak bazı acılar vardır ki ne kadar paylaşılsa da dinmez. Sivas Katliamının acısı da dinmeyecek. Türkülerini dinlediğimiz, şiirlerini okuduğumuz 33 can Sivas’ta yakıldı ama 33 canımızı yaşatmanın ve bu acıya boyun eğmemenin en önemli koşulu onları asla unutmamak, unutturmamaktır. Bizler asla yenilmeyeceğiz. Gücünü Hacı Bektaş’tan, Pir Sultan’dan, Nazımlardan, Denizlerden alanlar asla yenilmezler. Bu ülkede gencecik fidanlar darağacına ‘Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye’ diye giderken, bizler bu düsturu şiar edinmişken herkes bilsin ki Mustafa Kemalciler asla yenilmezler. Ben katliamda hayatını yitirenlerin ailelerinde o vakur duruşu gördüm. Onların bir kez daha ellerinden öpüyorum. Biz hep dik durduk ve hep dik duracağız. Herkes şunu bilsin ki Sivas’ın ışığı sönmeyecek. Yaşadığımız şu zor günlerden sonra aydınlığın görüldüğüne yürekten inanıyorum. Her şey çok güzel olacak, insanlık kazanacak” diye konuştu.

Anıt Parkı dolduran yüzlerce vatandaş Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi sanatçılarının katliamda hayatını kaybedenler için söylediği türkülere eşlik ettiler.