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ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası, Türkiye Rus Jetlerini Alabilir, ABD ve Türkiye arasında yaşanan F -35 krizi yeni bir boyut kazandı. Amerika basınında hızla yayılmaya başlayan bir habere göre; Türkiye’nin F – 35’e alternatif olarak Rusya’dan savaş uçağı alacak.
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
F – 35’e Alternatifimiz Var! mask
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ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

Uzun süredir ABD ve Türkiye arasında yaşanan F -35 krizi yeni bir boyut kazandı. Amerika basınında hızla yayılmaya başlayan bir habere göre; Türkiye’nin F – 35’e alternatif olarak Rusya’dan savaş uçağı alacak.

ABD’nin önde gelen haber kuruluşlarından olan Bloomberg, kaynağını açıklamadığı bir habere göre; Türkiye’nin ABD ile yaşadığı F – 35 krizinin çözümü için Rusya’yı alternatif olarak kullanacağı yönündedir. İddianın sahibi Bloomberg, Türkiye’nin S – 400 hamlesinden sonra F – 35 savaş uçaklarına Rusya’dan bir alternatif üretmesi ABD – Türkiye ilişkilerini yeniden çıkmaza sokabilir.

G – 20 liderler zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Patriot konusunda Türkiye’ye haksızlık yaptığını kabul etmişti. Trump’ın itirafı sonrası ortaya atılan iddiaya göre; Türkiye, Rusya’yla S – 400’den sonra savaş uçağı için de görüşmelere başlayabileceği yönündendir.

Bu konu hakkında henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi fakat süreç incelendiği zaman Türkiye’nin F – 35 için alternatif kullanabileceği düşünülmektedir.

Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!

ABD basının öncü kurumlarından olan Bloomberg, kaynağını açıklamadığı bir habere göre, Türkiye’nin ABD’den F – 35 almak yerine Rusya’dan savaş jeti alabileceği hatta bu yönde ikili ilişkilerin başlatıldığı düşünülmektedir.

ABD – Türkiye ilişkileri S – 400 ve F – 35 üzerinden uzun süredir gergin bir şekilde seyretmekteydi. Osaka görüşmeleri sırasında her iki ülke arasında yumuşama dönemine giren süreç ABD basını tarafından ortaya atılan iddiayla yeniden gerilebilir.

Rusya'nın şövalyesi: Su-35 Flanker-E Türkiye için alternatif

F – 35’lerin Türkiye’ye satışının durdurulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmalarda; Rusya’nın daima bir alternatif olduğunu ve Patriot füzeleri gibi F – 35 içinde alternatiflerinin her zaman olduğunu belirtmişti.

Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alacağına yönelik herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır ancak F – 35’lerin Türkiye’ye ulaşmaması durumunda Türkiye’nin farklı yollar izleyeceği aşikârdır.

F – 35’e Alternatifimiz Var!

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından ABD basınından da sürpriz bir iddia geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamada; F – 35 savaş uçakları ABD tarafından verilmediği takdirde Türkiye’nin birçok alternatifi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamalara göre Bloomberg tarafından ortaya atılan iddiaların doğruluk payı olabilir. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Türkiye’nin F – 35 krizi boyunca yaptığı tüm değerlendirmeler; daha iyi alternatiflerin bulunabileceği yönündedir.

F – 35’lere alternatif olarak Türkiye’nin, Rusya başta olmak üzere; Çin ve Avrupa’nın da alternatif oluşturabileceği düşünülmektedir.

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