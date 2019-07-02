Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Magazin G: Bugün 13:20 TSİ

Ünlü oyuncudan taciz iddialarına 100 bin TL’lik dava

Bir televizyon dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Talat Bulut, taciz iddiasına takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin TL’lik tazminat davası açtı. Set çalışanı Özge Ş. ilk duruşmada davanın reddini talep etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Baş rolünü üstlendiği Yasak Elma isimli dizide kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş. isimli genç kızı taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Talat Bulut, olaya ilişkin takipsizlik kararının ardından Özge Ş. hakkında 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları ile Özge Ş. hazır bulundu.

Duruşmada konuşan Talat Bulut’un avukatı Ekim Su Küfteoğlu, tazminat davasının kabul edilmesini talep etti. Küfteoğlu, müvekkili Talat Bulut’un tanınmış bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Özge Ş. müvekkilimin kendisini dudağından öptüğüne dair iddialarda bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmiştir. Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur” şeklinde konuştu. Özge Ş.’nin avukatı ise beyanda bulunmak için süre talep etti.

Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti.

Mahkeme tarafların beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

(İHA)

Bugün 11:30 TSİ İstanbul- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Adanalı Modacının Büyük Başarısı mask
Adanalı Modacının Büyük Başarısı
Madonna’nın Yeni Video Klibi Çok Dikkat Çekti mask
Madonna’nın Yeni Video Klibi Çok Dikkat Çekti
Eşiyle Ölüm Anlaşması Yaptı mask
Eşiyle Ölüm Anlaşması Yaptı
Her Yerde Sen 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Her Yerde Sen 4. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüboğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Kaan Yıldırım’ın Eski Eşi Ezgi Eyüboğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Güzel haberi Haluk Levent verdi: Ateş Ayaz ameliyat olacak mask
Güzel haberi Haluk Levent verdi: Ateş Ayaz ameliyat olacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

Türk askerinden Somali’de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi mask
Türk askerinden Somali’de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi
Bakan Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli” mask
Bakan Selçuk: “Öğretmenin güçlendirilmesi, 2023 vizyonumuzun temeli”
Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi mask
Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı: "BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez" mask
Dışişleri Bakanlığı: "BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez"
Mevduata sigorta limiti yükseliyor mask
Mevduata sigorta limiti yükseliyor
Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de mask
Emre Belözoğlu bin 495 gün sonra Fenerbahçe’de
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL