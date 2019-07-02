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Survivor 2019'un Şampiyonu Kim Oldu?

Survivor 2019'un Şampiyonu Kim Oldu, Şampiyonluk Öncesi Yarışmacılardan Dokunaklı Sözler Geldi, Büyük Final Bodrumda Yapıldı, Survivor 2019 final gecesinde Seda ve Yusuf arasında Sms oylaması yapıldı, sonucu haberin detayında.
Yusuf’a Sosyal Medyadan Büyük Destek! mask
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Survivor 2019'un Şampiyonu Kim Oldu?

Survivor 2019 sezonu şampiyonu 1 Temmuzda yapılan görkemli bir finalle belli oldu. Bu yıl Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan survivor yarışması bu yıl Bodrumda yapılan büyük finalle son buldu. Uzun süren maratonun ardından şampiyonu her zaman olduğu gibi yine halk seçti.

Survivor Türk takımının dişli oyuncularından Seda Ocak ve Yusuf Karakaya arasında yapılan SMS oylaması tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Şampiyonluk gecesi yaşanan olaylar herkesin duygulanmasına sebep oldu.

Şampiyonluk Öncesi Yarışmacılardan Dokunaklı Sözler Geldi!

Survivor 2019 final mücadelesi 1 Temmuzda gerçekleştirilen görkemli bir geceyle son buldu. Okay ve Emre’nin yarı finalde elenmesinin ardından finale çıkmaya hak kazana Yusuf ve Seda arasında gerçekleşen final oylaması heyecan dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Oylama öncesi açıklama yapan ikili oldukça uzun süren bir maratonun ardından duygu dolu anlar yaşadırlar. Açıklamalar sırasında Yusuf Karakaya’nın annesinin fenalaşması ise tüm izleyenleri korkuttu.

Finale kadar mücadeleyi asla bırakmayan ikilinin son açıklamaları gayet dostane bir hava içinde geçerken her ikisi de şampiyonu seçecek olanın tüm izleyiciler olduğuna vurgu yaptılar.

Yusuf Karakaya’nın annesinin rahatsızlanmasının ardından zor anlar yaşayan Yusuf, gecenin sonunda şampiyonluk sevincini de annesiyle paylaştı.

Büyük Final Bodrumda Yapıldı!

Her sene farklı bir yerde şampiyonluk oylamasını yöneten Acun Ilıcalı’nın bu seneki tercihi Bodrum oldu. Yarışmacıların ailelerinin de katıldığı büyük final gecesinde Yusuf ve Seda arasında başa bir oylama mücadelesi gerçekleşti. SMS ile oylamaların sonuçlanmasının ardından kesin kazanan noter tarafından açıklanması sırasında büyük heyecan yaşandı.

Survivor 2019 şampiyonu izleyicilerin Sms ile gönderdikleri oylar sonucunda belirlendi. Yusuf ve Seda arasında yapılan oylamada Yusuf Karakaya izleyicilerin büyük çoğunluğundan aldığı oylarla survivor 2019’un kazananı oldu.

Yusuf’a Sosyal Medyadan Büyük Destek!

Survivor 2019 final gecesinde Seda ve Yusuf arasında Sms oylaması yapıldı. Her ikisi de finale kadar yükselmiş olmaktan gurur duyduklarını belirtirken aynı zamanda yarışma sırasında yaşadıkları birçok farklı anıyı da izleyicilerle paylaştılar.

Yusuf’un kendini ifade ettiği sırada fenalaşan annesi tüm izleyicileri ve stüdyodakilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Annesinin fenalaşmasının ardından Yusuf’a sosyal medyadan sayısız destek ve moral geldi.

Bodrumda yapılan survivor 2019 finali kazananı ise Yusuf Karakaya oldu. Şampiyonluk sevincini annesiyle paylaşan Yusuf, izleyicilerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Acun Ilıcalı’nın sunduğu survivor 2019 final oylamasının galibi de yine Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.   

İşte Survivor şampiyonu ve kazandığı para

Yusuf Karakayasurvivor sampionluğunu kazanması ile  500 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.

Bugün 11:29 TSİ Ankara- Magazin

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