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Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’yla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’yla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

(İHA)

Bugün 11:38 TSİ İstanbul- Spor

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