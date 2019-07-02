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AB'den Elektrikli Arabalara Yeni Düzenleme

AB'den Elektrikli Arabalara Yeni Düzenleme, Yeni Düzenlemeler Gerekebilir, 2021 Yılına Kadar Tüm Araçlara Uygulanacak!
AB'den Elektrikli Arabalara Yeni Düzenleme mask
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AB'den Elektrikli Arabalara Yeni Düzenleme

Avrupa Birliği ülkelerinden gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobiller için yeni düzenlemeler getirildi. Yakın gelecekte otonom araçların ve elektrikli otomobillerin yaygınlaşacağının ön görülmesi, Avrupa Parlamentosu tarafından 2014 yılında kabul edilen yol ve yaya güvenliği yasasıyla yeniden düzenlendi. 5 yıllık bir tamamlanma süreci yaşayan yasanın en önemli maddeleri arasında elektrikli araçlarda ses sistemlerinin kullanılmasına yönelik oldu.

Yol ve yaya güvenliği kapsamında elektrikli araçların ultra sessiz çalışması önemli sorunların yaşanabileceği görüşünü ortaya çıkardı. Düşük hızlarda trafikte seyreden elektrikli araçlara, ses çıkarma sistemleri eklenerek yaylar için bir farkındalık sisteminin oluşturulması yasayla ön görülmektedir.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe giren yasada elektrikli araçların düşük hızda ilerlerken yayaların fark edebileceği seviyede (56 desibel) bir ses çıkarma sisteminin eklenmesi zorunlu hale getirildi.

Yeni Düzenlemeler Gerekebilir!

Avrupa ve Amerika’da giderek yaygınlaşan otonom ve elektrikli araçlar yakıt tasarrufu ve çevre kirliğini önleyen özelliklere sahip olduğu gibi bazı güvenlik önlemlerinden de yoksundur. Basit düzenlemelerle yayalar için daha güvenli bir trafik sisteminin oluşturulması mümkündür.

2014 yılında Avrupa Parlamentosunda hazırlanan yasa 5 yıllık bir sürenin ardından tüm AB ülkelerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Elektrikli araçlara eklenmesi planlanan ses sistemi, araçlar saatte 20 km ve altında hızla seyrederken 56 desibellik bir ses çıkararak yayaların araçları daha kolay fark etmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla bu araçlar için daha farklı yasal düzenlemelerin de Avrupa Parlamentosunda görüşülmesi planlanmaktadır.

2021 Yılına Kadar Tüm Araçlara Uygulanacak!

AP tarafından yapılan yeni düzenleme, Avrupa Birliği ülkelerinde şuanda kullanımda olan elektrikli araçların 2021 yılına kadar gerekli ses sistemlerini eklemeleri gerekmektedir.

Yasa kapsamında tüm araçlara kullanıma çıkmadan önce eklenecek olan sistem şuanda trafikte olan araçlara da en geç 2021 yılına kadar eklenmesi hedeflenmektedir.

Yapay motor sesinin elektrikli araçlara eklenmesinin ardından yaya ve yol güvenliğinin iki kat daha fazla olacağı düşünülmektedir. Bu sistemi kullanan araçlar düşük hızlarda ilerlerken ses seviyesi artarken hızlanmaya başladığında bu ses kademeli olarak düşecektir.

Avrupa ülkelerinde başlayan iklim değişikliğiyle mücadele programları kapsamında elektrikli araçların kısa süre içinde yaygınlaşması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yönelik birçok AB ülkesinde yeni düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde elektrikli araçlar için yapılan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Yakın gelecekte Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli ve otonom araçlar için yeni yasal düzenlemelerin oluşturulması ön görülmektedir.       

Bugün 11:50 TSİ Ankara- Ekonomi

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