ByLock operasyonu: 30 şüpheliden 22’si yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 30 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle 02.07.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce şu ana kadar 22 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz