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Niran Ünsal'dan Bahçeliye Övgü Yağmuru!

Niran Ünsal'dan Bahçeliye Övgü Yağmuru, Devletin Başında Bir Devlet Olmalı, Herkesten Önce Birçok Parçayı İlk Ben Söyledim!
Niran Ünsal'dan Devlet Bahçeli hakkında olay sözler mask
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Niran Ünsal'dan Bahçeliye Övgü Yağmuru!

Geçtiğimiz günlerde Düzce’de sahne alan Niran Ünsal, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Devlet Bahçeliye olan hayranlığını samimi bir dille ifade eden ünlü şarkıcı; Devlet Bahçeli’nin yakın takipçisi olduğunu ve kişiliğini çok sevdiğini, söyledi.

Seyirciler tarafından büyük alkış alan açıklamasının ardından ünlü sanatçı, gündemde ilk sırada yerini aldı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen geleneksel fındık festivalinde konser veren ünlü şarkıcı Niran Ünsal, hayranları için birçok farklı parçayı seslendirdi. Konserin sonlarına doğru Milliyetçi Hareket Partisi lideri hakkında övgü dolu sözlerle bahsedince, Niran Ünsal gündem oldu.

Devletin Başında Bir Devlet Olmalı!

Uluslararası Finduk Festivali kapsamında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Niran Ünsal, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Düzce Beldeyi Başkanı Okan Yanmaz ve MHP Millet Vekili Ümit Yılmaz tarafından Niran Ünsal’a verilen plaketten sonra ünlü şarkıcı; Devlet Bahçeli’nin büyük bir hayranıyım, onunla tanışmak isterim, açıklamasında bulunduktan sonra sözlerine devam etti; Devletin başında da bir Devlet olması gerekir, hiç tanışmadık ama Devlet Bey ile tanışmak isterim, dedi.

Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamanın ardından seyirciler tarafından büyük alkış alan sanatçı, sosyal medyada da gündemin ilk sıralarında anıldı.

  Niran Ünsal Sahne Showlarıyla Büyüledi!

Düzce konseri sırasında milliyetçi hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalardan sonra sahne gösterisiyle de seyircileri büyüleyen Niran Ünsal, sahnede davul ve kaşık gösterisi yaparak izleyicilerin keyifli dakikalar geçirmesine sebep oldu.

Uluslararası Finduk Festivali kapsamında sahnede çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı aynı zamanda Müslüm Gürses’in son dönemde herkes tarafından seslendirilen; Hangimiz Sevmedik adlı şarkısını ilk kendisinin seslendirdiğini ve kendisinden sonra birçok kişinin bu şarkıyı söylemeye başladığını ifade etti.

Başarılı sanatçı aynı zamanda Müslüm Gürses’e rahmet dilerken, Milliyetçi Hareket Partisi lideri hakkında yaptığı açıklamaları nedeniyle oldukça tempolu bir gecenin yaşanmasına neden oldu.

 Herkesten Önce Birçok Parçayı İlk Ben Söyledim!

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde konser veren başarılı sanatçı Niran Ünsal, olaylı açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar günümüzde meşhur olan parçaları ilk kendisinin söylediğini ve onun arkasından herkesin bu şarkıları söylemeye başladığından yakınan ünlü şarkıcı; ben neyi söylersem benden sonra o parçayı herkes söylüyor, dedi.

Konser boyunca kendi şarkıları arasından efsaneleşmiş şarkıları seslendiren sanatçı aynı zamanda birçok farklı sanatçıdan da şarkıyı başarıyla seslendirdi.

  

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