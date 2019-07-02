Haziran'da Az Çalıştık; Çok İhracat Yaptık

TİM Başkanı İsmail Gülle, “ Haziran’da, 9 günlük uzun bayram tatili nedeniyle, daha az iş gününde, daha yüksek günlük performansla ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı ile birlikte haziran ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar oldu. Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ihracat, yüzde 14,2 azalışla 11 milyar 89 milyon dolar oldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle “Mayıs ayında yaşadığımız Ramazan bereketinin ardından haziran ayının başında idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı, ihracatın belirleyicisi oldu. 9 günlük uzun bayram tatili dolayısıyla haziran ayında deyim yerinde ise sadece 3 hafta tam randımanlı ihracat gerçekleştirdik” dedi.

3-9 Haziran haftasında ihracat 381 milyon dolarda kaldı

2018 yılında haziran ve ağustos ayları hariç tüm aylarda aylık ihracat rekorları kırıldığını hatırlatan İsmail Gülle, “Son 3 yıldır Ramazan Bayramı haziran ayına isabet ediyor. Buradan hareketle aylık ihracat rakamları üzerinde takvim etkisinden söz etmek mümkün. Nitekim yılbaşından bu yana haftalık ortalama 3.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişken, 3-9 Haziran haftasında ihracatımız 381 milyon dolarda kaldı. Hesaplamalarımıza göre Haziran’da takvim etkisinden arındırılmış yapısal artış yüzde 8 düzeyinde” diye konuştu.

İlk 6 ayda ihracatın GTS’ye göre yüzde 2,2 artışla 88 milyar dolar, ÖTS’ye göre ise yüzde 1,9 artışla 84 milyar dolara ulaştığını kaydeden TİM Başkanı, “Son 12 aylık ihracata baktığımızda GTS’ye göre 179 milyar dolar, ÖTS’ye göre ise 170 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Haziran ayında ihracata ilişkin çok önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden TİM Başkanı, “16 Haziran’da genel kurulumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Aynı anda İlk 1000 İhracatçı araştırmamızın sonuçlarını açıkladık, dereceye giren ihracat şampiyonlarına ödüllerini takdim ettik. Geçtiğimiz hafta birlik başkanlarımız ile birlikte ‘İhracat Master Planı’ için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İhracatın tek çatı kuruluşu olarak işimiz gücümüz ihracat. Net ihracatın 2019’da da büyümeye pozitif katkısını güçlü kılmak adına, geceli gündüzlü çalışıyoruz ” dedi.

1 Temmuz’da Tokyo’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantıda Japon iş dünyasıyla bir araya geldiklerini, buradaki temasların ardından Çin’de Pekin Expo’da Türk Günü etkinliklerine katıldıklarını kaydeden TİM Başkanı Gülle, “Uzakdoğu, bizler için son derece kritik bir pazar. Gerek Çin gerekse Japonya, pazar paylarımızın AB ve Ortadoğu ülkelerine göre hak ettiği potansiyele göre düşük kaldığı coğrafyalar. Artık globalleşen dünyada, geldiğimiz dijital çağda uzak yakın kavramı anlamını yitirdi. Çin’e ve Japonya’ya ihracatımızı en az Almanya, Irak, ABD gibi ülkelerde edindiğimiz seviyeye çıkarmamız, bu artışta da, rekabetçi ürünlerimizin yanı sıra, yüksek teknolojili ürünlere ağırlık vermemiz son derece gerekli” dedi.

Haziran’da 1.107 firma ihracata başladı

Haziran ayında ihracat yapan firma sayıları konusunda da bilgi veren TİM Başkanı “Haziran’da 32.973 firmamız ihracat gerçekleştirdi, bu firmaların 1.107’i ise tarihinde ilk defa ihracat yaptı. Ailemize yeni katılan firmalarımıza uzun soluklu bir ihracat başarısı diliyorum” dedi.

Almanya ilk sırada, AB’nin payı yüzde 51,3 oldu

Haziran ayı ihracatının detaylarına değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:

"Haziran ayında ihracatımızda lider ülke yine Almanya olurken, bu ülkeye ihracatımız 1 milyar 75 milyon dolar oldu. Almanya’yı 684 milyon dolarla İngiltere, 639 milyon dolarla Fransa takip etti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 10 ülkeye ihracatımız 5,5 milyar dolar ile aylık ihracatta yüzde 49,4 pay alırken, ilk 20 ülkede bu oran yüzde 66 oldu. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke arasına Haziran’da Irak girerken ABD listede 6. oldu. Haziran’da en güçlü ihracat artışını yüzde 410 ile Singapur’a, yüzde 192 ile Malta’ya ve yüzde 146 ile Nijerya’ya yaşadık.

Ülke gruplarında ise AB’ye ihracatımızın toplam ihracat içerisindeki payı Haziran’da yüzde 51,3 oldu.

23 il ihracatını artırmayı başardı

İllere baktığımızda haziran ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars ilimiz 23 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken bunda Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründeki ihracat etkili oldu. Aylık ihracatın düşüşü ile birçok ilimizin ihracatı düşerken, 23 ilimiz ihracatını artırmayı başardı. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 4,5 kat artıran Rize, neredeyse 3 katına çıkaran Siirt ile yüzde 40’ın üzerinde artıran Adıyaman oldu.

Lider otomotivi kimyevi maddeler takip etti

Sektörlere baktığımızda lider sektörümüzün yine otomotiv olduğunu görüyoruz. Sektörümüz haziran ayında 2.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, onu 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.1 milyar dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Savunma ve havacılık sektörümüz, yüzde 69’luk artış oranı ile en dikkat çekici artış oranına ulaşırken, bunda sektörümüzün İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi yanında İsviçre ve Gana’ya ihracatta yaşanan artışlar etkili oldu.

6 aylık parite kaybı 3.9 milyar dolar

Haziran ayında ihracat, miktar bazında yüzde 1,6 azaldı. Tarım ürünleri ihracatımız miktar olarak yüzde 10,7 azalışla 1,3 milyon ton, madencilik ürünleri ihracatımız yüzde 9,4 azalışla 2 milyon ton olurken, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3,1 artışla 6,6 milyon tona ulaştı.

Parite etkisi ise yılbaşından bu yana olduğu gibi haziran ayında da ihracatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Haziran ayında sadece Euro dolar paritesi kaynaklı 186 milyon dolarlık negatif bir kayıp yaşandı. Yılbaşından bu yana yaşanan kayıp ise 3,9 milyar dolar oldu."