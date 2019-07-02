Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri

Emekli maaşlarına yapılması planlanan zamlar Temmuz ayıyla birlikte iyice netlik kazandı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye Temmuz zammı için sona yaklaşıldı. Emekli maaşlarına yapılacak zammın 330 TL ve üzeri olması beklenmektedir. Yeni zamlı maaşlar, emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından ilk ayda maaşlara yansıtılacaktır.

2019 yılının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni zam beklentileri bir hayli yüksek olmuştur. Emeklilerin merakla beklediği yeni zamlı maaşların Temmuz ayı içinde açıklanması beklenmektedir. Bağ – Kur (4/B) emeklileri için %4,99 oranında bir zam artışı beklenirken, memur emekli maaş zammı için bu oran %5,99 olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık 330 TL seviyesinde bir maaş artışının yaşanması beklenmektedir.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplanan yeni zam oranları, emeklinin beklentilerini büyük ölçüde karşılayacaktır. Temmuz ayının ilk haftalarında açıklanması beklenen yeni emekli maaş zamları %4 ve %5 oranında maaşlara etki etmesi beklenmektedir.

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan maaş zammıyla birlikte enflasyon rakamlarının son 6 aylık dönemde yüksek seviyelerde olması Temmuz zammının daha fazla olacağını işaret etmektedir.

Temmuz ayında açıklanması beklenen yeni zamlı maaşlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 2536 TL’ye en düşük memur maaşının da 3740 TL seviyesine ulaşması tahmin edilmektedir.

Zamlı maaşlar, zam açıklamasının hemen ardından maaş alacak kişilerin hesabına yansıtılacaktır. %0,91 puanlık Merkez Bankasının enflasyon beklentisi gerçekleşirse maaşlarda %5 – 6 civarında bir zam gerçekleşebilir.

TÜİK tarafından haziran ayı için açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon maaş zammının da ne kadar olacağı merak konusudur. Yapılan enflasyon açıklamasında %0,95 puan seviyesinde bir artışın yaşanması 3 Temmuzda yapılacak memur zamlarının da yükseleceğini işaret etmektedir.

Maaş zamlarının son dönemde açıklanan verilere göre %4,99 ve %5,99 arasında olması düşünülmektedir. Güncel emekli maaşı zammı da aynı oranda artış gösterecektir.

Temmuz ayının ilk haftası açıklaması beklenen yeni maaş zamlarının, 3 Temmuz itibariyle açıklanacağı düşünülmektedir. Yapılacak yeni zam açıklamasıyla maaşlara yapılacak olan ikinci zamlarda açıklanmış olacak.

Açıklanması beklenen Temmuz zamlarıyla memur ve Bağ – Kur emekli maaşları içinde artış söz konusudur. Yeni zamla birlikte maaşlara 300 – 350 TL arasında bir artış görülebilir. Bu verilere göre tahmini olarak en düşük memur maaşı 3740 TL, en düşük emekli memur maaşının da 2536 TL olması beklenmektedir.

Temmuz ayının ilk haftaları içinde yeni zam oranlarının açıklanması beklenmektedir.