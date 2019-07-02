Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 453,36 puanlık artışla 100 bin 189 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi ise 0,56 değer kazandı.

(İHA)