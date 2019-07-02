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Bugün 13:45 TSİ- Ekonomi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,45’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 453,36 puanlık artışla 100 bin 189 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi ise 0,56 değer kazandı.

(İHA)

Bugün 13:45 TSİ İstanbul- Ekonomi

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