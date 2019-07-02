Yeni Düzenleme.. Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek

Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla; artık kimlik belgesi işlemlerinin ve yeni doğan kimlik başvurularının hastanelerden kolayca yapılabileceğini ve bu kimliklerin kısa sürede basılarak doğrudan evlere gönderileceğini, belirtti.

Yeni sistemin henüz sadece belirli illerde başladığını belirten Koca; kısa sürede Türkiye’nin tüm illerinde bu uygulamayı devreye sokacaklarını ve bebek kimliklerinin kısa sürede basılarak evlere doğrudan gönderileceğini ifade eden bakan, uygulamanın pilot illerde şuanda başladığını söyledi.

Yeni çocuk sahibi olan kişilerin hastanelerden direkt başvuru yaparak bebek kimliklerinin kısa sürede ev adreslerine gönderilmesinin, aileler açısından birçok avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.

Pilot İllerde Uygulama Başlatıldı!

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada; E-doğum kimlik belgesi işlemlerinin hastaneden yapılacağı müjdesi verildi. Kısa sürede tüm illerde yaygınlaşması beklenen uygulama şuan için pilot illerde uygulanmaktadır.

Yeni doğum kimlik belgelerinin evlere gönderilmesi için; İstanbul, Ankara, Rize ve Kırıkkale’de başlatılan uygulama vatandaşlar tarafından da beğeniyle karşılandı.

Henüz deneme aşamasında olan uygulamanın sağlık çalışmalarında yavaş işleyen bürokrasi sürecini ve gereksiz kırtasiyeciliği azaltacağı yorumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından beyan edildi. Uygulama kapsamında başvurularını yapan kişilerin kimliklerinin kısa sürede evlerine basılarak gönderildiğiniz söyleyen Koca, uygulamanın vatandaşlar için büyük avantaj sağlayacağını da söyledi.

Doğum Raporları Elektronik Ortamdan Alınabilecek!

Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada artık vatandaşların; E-rapor kapsamında yer alan sayısız hizmetin içine doğum belgelerinin de eklendiğini ve bu sayede hastanede ilk başvurusunu yaparak ailelerin kısa sürede bebek kimliklerini ev adreslerinden alabileceklerinin altını çizdi.

Sağlık hizmetlerinden vatandaşların kısa sürede yararlanmasının önünü açan E-rapor ve diğer sağlık uygulamalarının 1 yıla kalmadan tüm Türkiye’de yaygınlaşacağı düşünülmektedir.

İstanbul, Ankara, Rize ve Kırıkkale’de uygulamaya başlanan, bebek kimlik kartlarının adrese tesliminden şuana kadar 200’den fazla bebeğin yararlandığı kaydedilmiştir. Yeni doğan bebeklerin kimlik kartının adrese gönderilebilmesi için doğumdan hemen sonra ilk 5 gün içinde ailelerin form doldurarak hizmete başvuru yapabilecekleri ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak çalışması sonucu oluşan yeni sistemden yararlanmak isteyen ailelerin taşıması gereken ilk şart ise bebeğe verilecek adın belirlenmiş olmasıdır. 5 gün içinde yapılan başvurular, pilot illerde geçerli olmak üzere kabul edilmektedir.

Yeni çipli kimliklerin yaygınlaşması için de oldukça önemli olan bu uygulama sayesinde kısa sürede tüm yeni doğan bebeklerin kimlikleri adreslerine bakanlık tarafından gönderilecektir.

Sistem üzerinden yapılan başvurularda adres ve kişisel bilgilerin güncel olması oldukça önemlidir.