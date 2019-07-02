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Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek"

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, yabancıların topluma uyumu amacıyla Kilis’te başlatılan uygulama ile tabela yazılarının yüzde 75’nin Türkçeleştirildiğini belirterek, uygulamanın ülke genelinde devam edeceğini söyledi.
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Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek"

Türkiye’de yaşayan yabancıların kamu düzenine uymaları için Kilis’te tabelalara yönelik uygulama başlatıldı. Düzenlediği aylık basın toplantısında yapılan çalışamalar hakkında bilgi veren İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Tabelalar konusu var. Kilis’te bu konuya başladık, tabelaların 531 tanesinin tamamı Türkçeleştirildi. Yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 başka dilde yazılabilir şeklinde. Bu çalışma Kilis’te tamamlanmakla birlikte ülke genelinde de devam edecek. İstanbul’da valimizin koordinasyonunda öncelikli olarak Fatih, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde çalışmalara başlanıldı. İstanbul’un tamamında tabelaların kısa süre içerisinde Tükçe’ye çevrilmesini sağlayacağız” dedi.

Önemli bir husus olan yasa dışı izinsiz çalışma konusuna da değinen Çataklı, “Bu yasa dışı izinsiz çalışmanın engellenmesi hususunda çaba ve gayretlerimiz olacak bu dönemde. Yıl sonuna kadar İstanbul’da 50 bin yasa dışı düzensiz göçmen hakkında işlem yapmaya hazırlanıyoruz. Özellikle İstanbul’da sükuneti bir an evvel sağlamak ve düzenin bozulmasına müsaade etmemek için ayrıcalıklı bir çalışma yapacağız. Ülke geneli bir faaliyet olacak ancak İstanbul öncelikli olarak üzerinde duracağımız bir il olacak. Bir diğer konu da İstanbul’da uygun olmayan yerlerde kalanlar konusu. Bu da 6 aylık dönem içerisinde üzerinde duracağımız konuların başında geliyor. Şunu da belirtelim bu 6 aylık süreç içerisinde kamu düzeninin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

(İHA)

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