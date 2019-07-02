Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:09 TSİ- Spor G: Bugün 15:40 TSİ

Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Caner Erkin ve siyah-beyazlı teknik ekibi sağlık kontrollerinden geçti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Beşiktaş’ta Caner Erkin ve teknik ekip sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Riva’da start verecek olan Beşiktaş’ta Caner Erkin, özel bir hastanede sağlık taramasından geçti. Erkin’in yanı sıra Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ekibinde yer alan Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi de sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner Erkin ve teknik ekibin; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği ve akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere sağlık taramasının tamamlandığı belirtildi.

(İHA)

Bugün 15:09 TSİ İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Fenerbahçe, Datome ile Sözleşme Yeniledi mask
Fenerbahçe, Datome ile Sözleşme Yeniledi
Slimani Cezayir’i sırtladı mask
Slimani Cezayir’i sırtladı
Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’ dedi  mask
Gençlerbirliği yeni sezona ’merhaba’ dedi 
Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı mask
Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
Juventus, Rabiot’u açıkladı mask
Juventus, Rabiot’u açıkladı
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı mask
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens’i kadrosuna kattı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor mask
Ülkücü belediye başkanı makamına minibüsle gidip geliyor
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı! mask
Suriye Meselesi Rusya’ya Türkiye’yi Kazandırdı!
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak mask
100'üncü yaş gününü huzurevinde kutlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüştü
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış mask
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza mask
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolundaki tünelde feci kaza
Fortune 500 Türkiye Araştırmasının Sonuçları Açıklandı.. İşte O Liste mask
Fortune 500 Türkiye Araştırmasının Sonuçları Açıklandı.. İşte O Liste
MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır" mask
MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL