Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru Ne Zaman Yayınlanacak?

Kim Milyoner Olmak İster Yeni bölüm Tarihi

ATV’nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümünde çarpıcı bir olaya imza attı. 1 Milyonluk soruya kadar tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde tüm Türkiye ile birlikte 1 milyon değerindeki soruyu görecek.

Yarışmanın yeni bölümünde 1 Milyon TL değerindeki soruya, yarışmacının doğru yanıt verip veremeyeceği belli olacak.

Kahramanmaraş’ta tıp öğrenimi gören Arda Ayten (19) adlı yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği performans sayesinde izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Kim Milyoner Olmak İsterin başarılı yarışmacısı 250 Bin TL değerindeki 11. Soruyu bilerek büyük ödüle oldukça yaklaştı. Yarışmanın yeni bölümünde Arda Ayten’in son soruya doğru cevap verip veremeyeceği merak konusu.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arda Ayten’in 1 milyonluk soruya ulaşmasının ardından Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenmektedir. Yarışmanın yeni bölüm tarihi hakkında açıklama yapan başarı oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümünün önümüzdeki sezonda kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Yaz ayının girmesiyle sezon arası veren birçok televizyon programı gibi Kim Milyoner Olmak İsterin yeni sezona 1 Milyonluk soruyla başlayacağı düşünülmektedir. 1 Milyonluk sorunun cevabı ve Arda Ayten’in büyük ödülü alıp alamayacağı ATV’nin yeni sezonunda belli olacak.

Kim Milyoner Olmak İsterin başarılı sunucusu Murat Yıldırım’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 1 Milyonluk soruyu gösterecek olan yarışmacıyı sezon sonuna sakladık, 1 Milyonluk soruyu sizinle birlikte bende yeni sezonda göreceğim, açıklamasında bulundur.

Kim Milyoner Olmak İsterin yeni bölümü gelecek sezonda da ATV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Yeni Bölüm Tarihi Henüz Belli Değil!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının milyonluk sorunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Milyonluk soruyu görmeye hak kazanan yarışmacının 11. Soruyu bilmesinin ardından yarışma sezon finali yapmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran 19 yaşındaki Arda Ayten, 250 Bin TL’lik soruyu da doğru cevaplayarak son soruyu görmeye hak kazandı.

Sempatik tavırları ve bilgisiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Arda Ayten, büyük ödülü eğitimi için kullanacağını belirtti. Küçüklüğünden beri kitaplara yoğun ilgisi olduğunu da sözlerine ekleyen yarışmacı, 1 yılda sadece 150 kitap okuyabiliyorum, kazandığım parayla daha fazla kitap okumak isterim, açıklamasında bulunmuştu.

1 Milyon TL değerindeki sorunun yarışmanın yeni sezon ilk bölümde yayınlanacağı düşünülmektedir.