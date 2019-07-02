MTV 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?

MTV 2. Taksit Ödemeleri Başladı

Araç sahiplerinin 31 Ocakta son ödemelerini gerçekleştirdiğini Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksitinin ardından, 1 Temmuzdan itibaren MTV ikinci taksit ödemelerin gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bir yıl içinde iki defa ödenmesi zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk ödemesi Ocak ayında yapılmıştı. Araç sahiplerinin 1 Temmuz itibariyle ikinci taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi planlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Temmuz ayının başlangıcıyla ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV vergi ödemelerininim ikinci taksitini araç sahiplerinin en geç 31 Temmuz tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. MTV vergisi ödemeyenler için farklı yaptırımlar yapılabilmektedir.

Ocak ve Temmuz aylarında sadece iki defa olmak üzere alınan MTV (Motoru Taşıtlar Vergisi) araç yaşı ve motor silindir hacmine göre ücret farklılıkları gösterebilmektedir. MTV ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sayfası üzerinden yapabilirsiniz.

MTV İçin Son Gün 31 Temmuz!

Her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere iki ayda alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi, Temmuz ayıyla birlikte ikinci taksit ödemeleri başladı. 31 Temmuz tarihine kadar araç sahiplerinin araç özelliklerine göre belirlenen miktarı Gelir İdaresi internet sayfası üzerinden ya da Vergi Dairesi üzerinden yapabilirler.

MTV ödemelerinin ikinci taksiti 1 Temmuz ve 31 Temmuz arasında yapılacaktır. Araç sahiplerinin bu sürelere riayet ederek ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Bu tarihler içinde ödemesini yapmayan kişilerin kanunda belirtilen yaptırımlarla karşılaşmaları mümkündür.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 ücretleri her yıl olduğu gibi araç motor hacmine ve araç yaşına göre belirlenmektedir. 1600 – 1800 cc motor hacmine sahip 4 – 6 yaş arasındaki araçlar için bu yıl 2069 TL MTV alınmaktadır. Vatandaşlar ödemelerini iki taksit halinde, Ocak ve Temmuz aylarında yapabilirler.

MTV Ödemeleri Nereye Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri vatandaşların lehine farklı şekillerde yapılabilmektedir. Yapılan son düzenlemelerle birlikte internet üzerinden rahatlıkla MTV ödemlerinin yapılmasının önü açılmıştır. Araç sahiplerinin doğrudan bağlı oldukları Vergi Dairelerinden ödemeleri yapabilecekleri gibi internet üzerinden de ödemeler yapılabilir.

MTV ödemelerinde son gün 31 Temmuz olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar araç sahipleri anlaşmalı bankaların internet bankacılığı kullanarak ödeme yapmaları mümkündür.

Gelir İdaresi Başkanlığı ödeme sayfasını kullanarak ya da E – devlet üzerinden MTV borçlarınızı sorgulayabilir ve 31 Temmuza kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

MTV ödemelerini yapmayan araç sahipleri için idari para cezasıyla birlikte farklı yaptırımlar uygulanabilmektedir.