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Borsa 100 bin barajını aştı

BİST 100 endeksi gün içi yükselişle 100 bin puanı aştı.
Borsa 100 bin barajını aştı mask
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Borsa 100 bin barajını aştı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, kritik seviye olan 100 bin puanda tutunmaya devam ediyor. Güne 99 bin 817 puandan başlayan BİST 100, müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 0,45’lik yükselişle 100 bin puan direncini kırarak girdi. Öğle açılışının ardından da yükselişini sürdüren endeks 100 bin puanda tutunmaya devam ediyor. Analistlere göre endeks 101 bin puanı görecek.

Dolar ve euroda yatay seyir

Özellikle G20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin S-400 alımı süreciyle ilgili ’Türkiye’ye adil davranılmadı’ şeklindeki açıklamasının ardından piyasalarda başlayan rahatlama havası yerini temkinli duruşa bıraktı. Geçtiğimiz günlerde 5,50’lere kadar çekilen dolarda kısıtlı bir artış yaşandı. Euroda ise yatay seyir devam ediyor. Şu sıralarda dolar 5,64 euro 6,38 düzeyinden işlem görüyor.

Altın fiyatları aşağı yönlü

Piyasalarda yaşanan bu gelişmelerle altın fiyatlarında da azalış trendi görülmeye başlandı. Haftayı 265 liradan kapatan 24 ayar külçe altının gramı 251 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 413 liradan alıcı buluyor.

(İHA)

Bugün 16:39 TSİ İstanbul- Ekonomi

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