Bugün 16:42 TSİ - Asayiş

Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.