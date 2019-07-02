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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Irak’ın kuzeyine hava harekatı mask
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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