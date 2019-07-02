Wimbledon’da Elenme Şoku!

Dünyaca ünlü tenis turnuvası Wimbledon’da, bir ilk daha yaşandı. Sezonun üçüncü grand slam turnuvasının ilk turunda Wimbledon’ının usta isimleri turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da çim kort üzerinde düzenlenen Wimbledon turnuvasına 15 yaşındaki Cori Gauff’un 5 tenis şampiyonluğu bulunan başarılı tenisçi Venus Williams’ı elemsi damga vurdu.

Venus Williams ile birlikte favori olarak gösterilen birçok usta tenisçi şampiyonanın daha ilk gününde elenme şoku yaşadılar. Wimbledon’ının en genç tenisçisi unvanına sahip Cori Gauff (Coco), 6 – 4’lük tenis setlerinde Williams’ı 2 – 0 mağlup ederek Wimbledon grand salam’da maç kazanan en genç kişi olma unvanına sahip oldu.

Dünyanın en iyi tenisçileri arasında gösterilen Amerikalı Tracy Austin, 15 yaşındaki Cocu’nun, 5 şampiyonluğu bulunan Venus Williams’ı elemesinin ardından yaptığı açıklamada; Cori Gauff’un fantastik bir tenisçi olduğunu ve uluslararası alanda yeni yeni tanınmaya başlayacağını düşündüğünü belirtti.

Elde ettiği bu büyük başarısının ardından sporseverler ve tenisçilerin büyük beğenisini toplayan genç yıldız hakkında gelecekte Wimbledon’ının yıldız isimleri arasında anılacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

Austin genç yıldız hakkında yorum yaparken; Cocu’nun çok heyecanlı ve tedirgin olmasına rağmen çalışmalarının hakkını verdiğini ve önemli bir başarı yakaladığını belirtti. Wimbledon’daki başarısının sadece basit bir başlangıç olduğunu söyleyen usta tenisçi, 5 yıl sonra dünyanın en iyi tenisçisi Cori Gauff olmazsa çok şaşıracağını da sözlerine ekledi.

Sporla tanışıklığının erken yaşlara dayanması Cori Gauff’un Wimbledon’daki başarısının en önemli yapı taşlarından biri. Sportmen bir aileden gelen Cocu, 7 yaşında başladığı tenisi, 13 yaşında Amerikan Açık’ta gösterdiği başarıyla profesyonel olarak yapmaya başlamıştır.

Fransız Açık tenis turnuvasında şampiyon olduktan sonra Wimbledon’da mücadele etmek isteyen Cocu, başarı sıralamasının tutturamadığı için eleme turlarına katıldı. Eleme turlarında rakibini 6 – 1’lik ezici bir skorla yenene Gauff, Wimbledon mücadelesinde dolaylı olarak ilk başarısını elde etti.

Venus Williams’ı yenerek gram slam turnuvasında başarı elde eden en geç tenisçi olarak tenis tarihine geçti.

Rakibi Venus Williams tarafından da tebrik edilen Gauff, hedefinin dünyanın en iyi tenisçilerinden biri olmak ve Wimbledon’da önemli başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Birçok profesyonel tenisçi ve tenis yorumcusu tarafından Cori Gauff’un, dünyanın bir numaralı tenis yıldızlarından biri olacağı yorumunda bulunmuşlardır. Genç yaşında elde ettiği başarıların ardından ismi tüm dünyada duyuldu.