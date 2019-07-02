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Bugün Neler Yaşandı? 02 Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 02 Temmuz Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.
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MHP Başkanı Bahçeli, "Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkemizin S-400’den vazgeçmesi artık imkansızdır. Alacağımız ve hakkımız olan 116 adet F-35 savaş uçağının planlanan zaman içinde Türkiye’ye getirilmesi başlıca temennimizdir" dedi.

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FETÖ’ye 18 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28’i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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    Bakan Pekcan’dan Haziran ayı ihracat değerlendirmesi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Haziran ayında 11 milyar 597 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, “2019 yılı boyunca Türkiye’nin ihracatındaki olumlu performansın sürmesini bekliyoruz” dedi.

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        Ege'de Mülteci Akını Devam Ediyor

        Ege’de 2019 ilk altı ayında Yunanistan adalarına gitmek isterken yakalanan mülteci sayısı 13 bine yaklaştı. Ege’de adeta bir düzensiz göçmen akını yaşanıyor.

        (İHA)

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