Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen ilk gruptaki futbolculardan, Robinho, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Tunay Torun, Aurelien Chedjou, Yaren Sözer, Emre Kaplan ve Muhammet Demir’e kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.
Bugün 18:08 TSİ- Spor
Başakşehir’de sağlık kontrolleri başladı
Medipol Başakşehir’de, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi sağlık kontrolleri gruplar halinde başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz