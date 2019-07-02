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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu 

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Hastane çıkışında kendisine pasta getiren ve mumları üfleten basın mensuplarına espriler yapan Erbil, “Hiçbir şekilde yürüyebileceğime inanmıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah’a dua ettim ve ‘bana sol elimi bahşet’ dedim ve ilk sol elim hareket etti” dedi. 
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Geçtiğimiz yıl ekim ayında evindeki banyoda düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve “kaçış sendromu” hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra taburcu oldu. Akşamüstü Maslak’ta tedavi gördüğü özel bir hastaneden çıkartılan Erbil’e basın mensupları pasta uzattı. Mumları üfleyen Erbil, “İlginiz, alakanız ve dualarınızdan dolayı başta hastane personeline ve hepinize teşekkür ederim. Belki de eşi benzeri görülmeyecek bir tablo ile karşılarına geldim ama ellerine sağlık, beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi ama ben 8 buçuk ay kaldım. Beni hayata döndüren doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü normalde ‘Mehmet Ali Bey’ diyerek benden yardım isterlerdi, şimdi ise tam tersi oldu. Tedavi sürecinde 3 ayın sonucunda bu kez doktorum, ‘Mehmet Ali Bey’ diyerek beni uyandırdı” ifadelerini kullandı. 

ESPRİLERİYLE YİNE KAHKAHAYA BOĞDU 

Espriler yapan Erbil, “Tabi acıları hissetmemek için 3-4 ay çok ilaç verildi. Hayatı kurtarmak önemli olduğu için o ilaçlarla biraz kaslar eridi. Nöropati oluştu, o süreci de fizik tedavi ile kurtardık. Doktorum bana 1 ay önce çık dedi ama biz yine burada çok iyi bakıldığımız için yoksa 8 ay yatan hastanın çok büyük acılarla karşılaması mümkündür. O yüzden Allah’a çok şükür 1 tane bile acım olmadı. Hastanenin adını söylemek isterdim ama keseceğiniz için ‘Alman Hastanesi’ diyorum” dedi. 

“HİÇBİR ŞEKİLDE YÜRÜYEBİLECEĞİME İNANMIYORDUM” 

“Ben yürüyebileceğime inanmıyordum” diyen Erbil, “Çünkü hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi. Doktor bir aileden gelmeme rağmen yakınlarımda da böyle bir şey olmadı. Hiçbir şekilde inanmıyordum ama kız kardeşim Yeşim, bir doktor getirdi. O doktor yaptığı testler sonucunda yüzde 99 yürüyebilecek dedi. İlk sol elim hareket etti ben normalde sağ elimi kullanıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah’a dua ettim ve ‘bana sol elimi bahşet’ dedim. Şükür sol elim geldi ondan sonra sağ elim ve diğerleri geldi. Sonra da inşallah ayaklarıma gelecek. 3 kere üst üste kaburgalarım ameliyat edildi” şeklinde konuştu. 

YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

Yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarını tutamayan Erbil, “Öncelikle büyük kızıma ve ilk eşime teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma girme teşebbüsünden bulundular. Damadım yeni dualar öğretti, o dua ederken hiç bilmediğim duaları ben tekrar ettim” ifadelerini kullanırken gözleri doldu. Bir süre duran Erbil ardından "teşekkür ederiz" diyerek ayrıldı. Ziyaretime gelen ve gelmeyen diye hiç kompleks yapmadığını ifade eden Erbil, su içtikten sonra tekrardan hastaneye girdi. 

(İHA)

Bugün 18:18 TSİ İstanbul- Magazin

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