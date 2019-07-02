Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 465,29 puanlık artışla 100 bin 200 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,61 değer kazandı.
Bugün 18:30 TSİ- Ekonomi
Borsa günü 100 binin üzerinde tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,47’lik yükselişle tamamladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz