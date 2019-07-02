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Bugün 19:23 TSİ- Spor

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
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Galatasaray’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

  • 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
  • 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
  • (İHA)

    • Bugün 19:23 TSİ İstanbul- Spor

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