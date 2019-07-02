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Gana ve Kamerun bir üst turda

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda Gana, Gine-Bissau’yu 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Gana’nın yanı sıra aynı grupta yer alan Kamerun da Benin ile 0-0 berabere kalmasına rağmen üst tura çıkan diğer takım oldu.
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Gana ve Kamerun bir üst turda

Bu yıl Mısır’ın ev sahipliğinde 32.’si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nda yer alan Gana, Süveyş Stadyumu’nda oynanan maçta Gine Bissau’yu 46. dakikada Jordan Ayew ve 72. dakikada Thomas Partey’in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek puanını 5 yaptı ve bir üst tura çıktı.

Aynı grupta yer alan takımlardan Kamerun ve Benin ise İsmailiye Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Golsüz beraber biten mücadele sonunda Kamerun, Gana ile aynı puanda Son 16 Turu’na yüksel diğer ekip oldu.

(İHA)

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