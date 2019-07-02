Ankara'da 3 ton akaryakıt kaçakçılığı operasyonu- Kaçak Akaryakıt Operasyonu Haberleri

Ankara'da 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
ANKARA'da, polis ekiplerince yol kontrolünde durdurulan minibüste yapılan aramada, yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, kaçak yakıtları çiftçilere satacaklarını söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada Ankara-Konya yolunda şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü.
Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede sıvının motorin olduğu tespit edildi. Yaklaşık 3 ton olduğu anlaşılan kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledi.
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