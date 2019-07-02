Acun Ilıcalı'dan Merve Büyüksarkaç'a Tazminat Şoku!

Uzun süredir Acun Ilıcalı ve eski yarışmacısı arasında devam eden mahkeme süreci sonuçlandı. 2012 yılında Survivor yarışmasına katıldıktan kısa bir süre sonra elenen Merve Büyüksarkaç, tüm yarışmacılar için adil koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle Acun Ilıcılı’ya tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz günlerde, 2012 Survivor yarışmacısı tarafından açılan dava sonuçlandı. Acun Ilıcalı’nın, sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesiyle Merve Büyüksarkaç’tan tazminat almasına karar verildi.

Acun Ilıcalı ile Merve Büyüksaraç'ın 'Survivor'da yemek' davası

Mahkeme, Survivor Türkiye’nin yaratıcısı Acun Ilıcalı’yı haklı bulurken eski yarışmacı Merve Büyüksarkaç’ın da sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Acun Ilıcalı’ya tazminat ödemesine karar verildi.

Merve Büyüksarkaç 2012 Survivor yarışmasında yarışmacıların adil koşullar altında olmadığını ve set ekibi tarafından yarışmacılara yemek verildiğini iddia etmesi üzerine bu iddialarını mahkemeye taşımıştı. Mahkemenin sonucunu 2019 Survivor’ın Bodrumdan yapılan canlı yayınında açıklayan Acun Ilıcalı, kazandığı tazminatın hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.

Acun Ilıcalı Canlı Yayında Duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarından canlı yayınlanan survivor 2019 final gecesi, birçok farklı olayla geceye damgasını vurdu. Canlı yayında, Survivor 2012 eski yarışmacılarından Merve Büyüksarkaç tarafından açılan tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Canlı yayında tazminat davasını kazandığını duyurmasının ardından Ilıcalı; bugüne kadar hiç kimsenin hakkını yemedim, bundan sonrada yemeye niyetim yok, bu nedenle kazandığım bu tazminat davasını hayır kurumlarına bağışlayacağım, açıklamışında bulundu.

Merve Büyüksarkaç’ın tazminat davası açmasındaki en büyük neden; 2012 yılında yapılan yarışmanın adil olmadığını ve yapım ekibinin yarışmacılara yemek verdiğiydi.

25 Bin Liralık Tazminat Hayır Kurumlarına Aktarılacak!

Acun Ilıcalıya açtığı tazminat davasını kaybeden Survivor 2012 yarışmacısı Merve Büyüksarkaç, açtığı tazminat davasını yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle 25 Bin TL değerinde tazminat ödemesine karar verildi. Tazminat davasını kaybeden Merve Büyüksarkaç tarafından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı ancak Acun Ilıcalı tarafından konuya ilişkin canlı yayında önemli açıklamalar yapıldı.

Survivor’un Bodrumdan canlı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksarkaç’ın açmış olduğu tazminat davasını kazandığını ve bu tazminatın tamamının hayır kurumlarına aktarılacağını söyledi.

25 Bin TL değerindeki manevi tazminat davasını kazanan Acun Ilıcalı; kimsenin hakkını yemedim, bundan sonrada yemeyeceğim. Kazandığımı bu tazminat davasından gelecek olan tüm para hayır kurumlarının hesabına yatırılacaktır, şeklinde yaptığı açıklaması stüdyodaki seyirciler tarafından yoğun alkış aldı.

Merve Büyüksarkaç, Survivor 2012’de kendilerine yemek verildiği iddiasıyla 500 Bin TL’lik tazminat davası açmıştı. Tazminat davasında sözleşmeyi ihlal etme nedeni gerekçe gösterilerek, Acun Ilıcalıya 25 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.