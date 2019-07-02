Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde yapılan dar alanda pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi.
Bugün 22:27 TSİ- Spor
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz