BİM 2 Temmuz Fırsat Ürün Kataloğu

Her hafta güncellenen ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan BİM ürünleri ve BİM fırsat kataloğu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. BİM marketler zincirinin müşterilerine her hafta belirli günlerde sunduğu birbirinden avantajlı ürünlerin yayımlandığı katalog, 2 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere hafta boyunca devam edecek. Satılması planlanan ürünleri, fiyat avantajları ve ürün özellikleriyle gösteren katalog birçok kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

BİM 2 Temmuz fırsat kataloğunda yayımlanan bu haftaki fırsat ürünleri ağırlıklı olarak yiyecek ve kahvaltılık ürünlerini kapsamaktadır. BİM aktüel ürün kataloğu birçok farklı ürün arasından seçili ürünler yer almaktadır. Her bütçeye uygun indirim ve fırsat avantajlarından BİM mağazalarını ziyaret ederek yararlanmanız mümkünüdür.

Haftalık olarak yayınlanan BİM aktüel fırsat kataloğunun içinde birbirinden farklı gıda ürünlerinin yanı sıra; elektronik eşyalar, kıyafet, aksesuar vb. birçok farklı üründe BİM marketler zincirinde uygun fiyat ve indirim seçenekleriyle müşterilerine sunulmaktadır.

BİM Aktüel Ürünlerinde Bu Hafta Neler Var?

BİM marketler zinciri tarafından düzenli olarak yayımlanan, BİM aktüel fırsat kataloğunda bu hafta da birbirinden farklı indirimli ürün yer almaktadır. BİM aktüel fırsat kataloğunun yayımlanmasının ardından uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşların, BİM ürün kataloğunu hemen incelemeleri tavsiye edilmektedir.

Bu hafta BİM aktüel ürünlerinde; kahvaltılık ve sebze ürünleri olmak üzere diğer pek çok yiyecek türünde dopdolu fırsatlar yer almaktadır. Her hafta farklı yıldız ürünlerinde indirimlerin ve fırsatların yayımlandığı BİM aktüel fırsat kataloğu bu hafta daha çok yiyecek ürünlerinde yoğunlaşmışa benziyor.

2 Temmuz Salı gününden itibaren BİM aktüel fırsat kataloğuna göre; zeytin, kakaolu fındık krema, peynir çeşitleri, salam ve siyez ununda indirimli fiyatlar uygulanacaktır.

Her hafta Cuma ve Salı günleri büyük indirim fırsatlarının açıklandığı BİM aktüel fırsat kataloğunda, 5 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünler arasında; Xiaomi akıllı telefondan bebek ürünlerine, giyim ve aksesuardan yatak örtüsüne kadar sayısız üründe fırsat avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Bim Aktüel Fırsat Kataloğu Ne Zaman Yayınlandı?

BİM marketler zinciri tarafından her hafta düzenli olarak fırsat ürünleri BİM aktüel fırsat kataloglularıyla açıklanmaktadır. Bu haftaki BİM fırsat katalogları da geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Salı ve Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere tüm BİM mağazalarından fırsat ürünlerini indirimli olarak alabilirsiniz.

Türkiye’de sayısız şubesi bulunan BİM marketler zincirinin avantajlı birçok farklı ürününü, her hafta Salı ve Cuma günleri yayımlanan BİM aktüel fırsat kataloglarından görebilirsiniz.