Bebek Mamalarına Yeni Düzenleme Geldi!

Bebek ve küçük çocuklar için üzerinde reklam amaçlı yanıltıcı bilgi içeren mamaların, yapılan yeni düzenlemeyle bu etiketlerinin sökülmesi kararlaştırılmıştır. Kararın açıklanmasının ardından üzerinde tedavi edici veya iyileştirme etkiye sahip olduğu yazılan bebek ve çocuk ürünlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, birçok bebek ve çocuk ürününe yeni düzenleme getirilmiş oldu.

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar başlığı altında, Tarım ve Orman Bakanlığının yayımlamış olduğu yeni yasal düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı. Avrupa Birliği ilkelerine uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan bu yeni yönetmelikle artık bebek ve çocuk ek gıdalarında genel birleşenlere ilişkin esaslar vb. birçok hassas konu düzenleme kapsamına alındı.

Bebek Mamasına Yeni Yönetmelik!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği uyum yasası gereklerine uyarak hazırlanan yönetmelik geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikle birlikte artık bebek ve çocuk ek gıdalarında reklam içerikli görsel ve yanıltıcı bilgilerin yazılmasının önüne geçileceği gibi bu ürünlerin, bebek ve çocukların vücut ağrılığı kontrolünün sağlanabilmesi için bileşenlerinde de değişiklikler yapılması hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliğine göre; genel bileşenlere ilişkin düzenlemeler, reklama ilişkin düzenlemeler, gıdaların isimlendirilmesi vb. konular yeniden düzenlenecektir.

Resmi Gazete de yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında bebek ve çocuk diyet yan ürünlerinde ve mamalarında artık; anne sütü etkili, çocuk ve bebek fotoğrafı, kilo kaybı miktarı vb. hiçbir unsur ürünlerin üzerinde yer alamayacak. Yönetmelik kapsamında ayrıca içeriğe ilişkin tüm ürünler ve bileşenler vatandaşların anlayacağı şekilde basitleştirilerek ürünlerin üzerinde yer alacak.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmasının hemen ardından yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmıştır. Bu kurallara uymayan satıcı ve üreticiler hakkında ön görülen şekliyle yaptırım uygulanabilir.

Yeni Yönetmelikte Neler Var?

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği kapsamında; bebek ve çocukların vücut ağırlığı kontrolü için satılan ek gıdalardaki iyileştirici veya tedavi edici özelliklere sahip ibareleri artık yer almayacak. Aynı zamanda anne sütü etkili/ anne sütüyle birebir vb. ifadelerle birlikte hiçbir şekilde çocuk veya bebek fotoğrafları bu ürünlerin üzerinde yer almayacak.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığının yayımladığı yönetmelik geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bebek ve çocuk gıdalarına getirilen bu yeni düzenleme şuan için geçerlidir.