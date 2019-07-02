2 Milyonluk Miras Sorusu

İngiltere’nin Essex şehrinde (Kontluk şehri) geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir olay yaşandı. John Scarle (79) ve eşi Ann, esrarengiz bir şekilde evlerinde ölü bulunmasının ardından, kızları miras paylaşımının yapılabilmesi için 2.2 Milyon değerinde bir miras davası açtı. 26 yıllık evlilik hayatları boyunca sadece bir kız çocukları olan çiftin ölümlerinin ardından İngiltere yasalarına göre ortak hisseye sahip olan mirasın tüm hakları ilk ölen kişiden diğer ortağa geçiyor. Bu nedenle John Scarle’nin kızının mirastan yararlanabilmesi için ilk önce kimin öldüğünü belirlemesi gerekmektedir.

11 Ekim 2016’da evlerinde soğuktan ölmüş olarak bulunan John ve Ann Scarle çiftinin kızı, ilginç bir dava açtı. John Scarle’nin kızı Anna Winter’ın açtığı davada miras paylaşımı hakkında çeşitli tartışmalar doğdu. Ortak mala sahip kişilerin içinden birinin ölmesi durumunda İngiliz yasaları tüm mal varlığı haklarının diğer ortağa kaldığını ön görmektedir. Bu nedenle aynı gün evlerinde ölü bulunan çiftin ilk önce hangisinin öldüğünün belirlenmesi miras paylaşımının yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Miras Paylaşımı İçin Mahkeme Kararı Bekleniyor!

İngiltere’nin Essex şehrinde meydana gelen bir olayda 300 Bin Sterlinlik miras ortada kaldı. Evlerinde ölü bulunan Scarle çiftinin kızları Anna tarafından açılan miras paylaşım davasında, tüm mirastan yararlanmak için John Scarle’nin, Ann’den sonra ölmüş olması gerekmektedir. Eğer tam tersi ispatlanırsa yaklaşık 2.2 Milyon TL değerindeki miras çiftin üvey çocukları olan Deborah Cutler’e kalacak.

Deborah ve Ann arasında miras paylaşımının yapılabilmesi için çiftlerden son ölen kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer ilk olarak John Scarle (79) ölmüşse, mirasın tüm hakları doğrudan Deborah Cutler’e kalacak. Ancak ilk ölen kişi Ann Scarle (69) ise bu sefer 300 Bin Sterlinlik evin tüm hakları Anna Winter’a geçmiş olacak.

2.2 Milyonluk miras davası her iki çocuk tarafından da takip edilmektedir. Miras paylaşımının yapılabilmesi için ilk ölen kişinin kim olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde miras ortada kalacaktır.

İlk Ölenin Belirlenmesi İçin Dava Açıldı!

Anna Winter tarafından geçtiğimiz günlerde açılan davanın sonucu tüm İngiltere’de merakla bekleniyor. 300 Bin Sterlinlik ev mirasının çocuklar arasında paylaşılabilmesi için mahkemenin, John ve Ann çiftinden ilk ölenin hangisi olduğunu belirlemesi gerekmektedir. İlk ölen kişi belirlendikten sonra mirasın Deborah’a mı yoksa Ann’a mı kalacağı ortaya çıkacak.

İki üvey kardeş arasında başlayan miras kavgası İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden merakla takip edilmektedir.

Mahkemenin 300 Bin sterlin (2.2 Milyon) değerindeki miras sorusunun cevabının yakın zamanda açıklanması beklenmektedir.