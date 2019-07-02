Kasımpaşa’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, vücut ağırlığı ve kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla sona erdi.
Afrika Kupası’nda görev alan Trezeguet ve Koita’nın yanı sıra izinli olan Veysel Sarı, Ramazan Köse, Özgür Çek ve İlhan Depe antrenmana katılmadı.
Kasımpaşa, yarın saat 09.00 ve 19.00’da yapacağı idmanlar ile çalışmalarına devam edecek.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz