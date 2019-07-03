Elmadağ Haberleri - Son Dakika Güncel Elmadağ Gelişmeleri - Lalahan Haberleri

Elmadağ Haber

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Elmadağ ile ilgili en güncel haberlere yer veren bir site olarak profesyonel iş anlayışına sahibiz. Elmadağ, Ankara’nın ilçeleri arasında yer almakta olup nüfusu ve yüzölçümü ile dikkat çekmektedir.

Elmadağ’ın son yapılan nüfus sayımlarına göre resmi nüfusu 43.374 kişiden oluşmakta olup kadın ve erkek popülasyonu eşit dağılım göstermektedir. Yüzölçümü ise 573 km2’dir. Elmadağ ilçesinin rakımı 1.135 metreyi bulur iken Ankara şehir merkezine 41 km’lik bir mesafeye konumlanmıştır. Elmadağ haberleri sitemizde mevcuttur.

Elmadağ Tarihi

Elmadağ ilçesinin önemli bir tarihi bulunmaktadır. İlçe olarak kuruluş ve ayrılış tarihleri tam olarak kayıt altına alınmama sebebinden dolayı bilinmemektedir. Elmadağ’ın tarihi oldukça geriye gitmektedir ve birçok tarihi uygarlığa ev sahibi yaptığı bilinmektedir. Frigler tarafından da kullanılan Elmadağ ilçesi Persler tarafından da sıkça ziyaret edilen bir bölgeyi oluşturmaktadır.

Birçok farklı medeniyete hizmet veren Elmadağ, Moğol istilalarına dahi denk gelen bir ilçedir. Elmadağ ilçesi 3 farklı beldeden oluşmaktadır;

Hasanoğlan Beldesi

Lalahan Beldesi

Yeşildere Beldesi

Olmak üzere 3 farklı beldesi bulunan Elmadağ’ın en güncel haberleri sitemizde yer almaktadır. Sadece Elmadağ merkezi ve beldeleri ile ilgili değil tüm mahalle ve semtlerine yönelik haberler sitemizde bulunmaktadır.

Elmadağ Haber Sitesi

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Ankara Lalahan Haber

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