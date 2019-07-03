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03 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,6460 liradan, euro ise 6,3730 liradan güne başladı.
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03 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6440 liradan alınan dolar 5,6460 liradan, 6,3710 liradan alınan euro ise 6,3730 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6510 liradan, euro ise 6,3880 liradan satılmıştı.

(İHA)

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