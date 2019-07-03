03 Temmuz 2019 Serbest Piyasada Döviz Fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6440 liradan alınan dolar 5,6460 liradan, 6,3710 liradan alınan euro ise 6,3730 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,6510 liradan, euro ise 6,3880 liradan satılmıştı.
(İHA)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz