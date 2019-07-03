Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:37 TSİ- Gündem G: Bugün 09:40 TSİ

Sağlıklı Dişler İçin Örnek Proje

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi koordinesinde, Mamak Belediyesi ve Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ulaşmakta zorluk çeken, hamile, engelli, yaşlı ve çocuklu vatandaşlar için “Sağlık Ağızdan Başlar - Engelsiz Erişim, Engelsiz Hizmet” Projesi başlatıldı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Proje kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan tarafından protokol imzalandı. İmza törenine Köse ve Kocaaslan’ın yanı sıra Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürü Alpaslan Demir, Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Cüneyt Şentürk ve proje koordinatörleri katıldı. Proje ile bir diş muayene odasında olabilecek her türlü tıbbi malzemenin yer aldığı tam teşekküllü mobil hizmet aracı mahalle mahalle gezerek vatandaşların ağız tarama değerlendirmelerini yapacak, ağız ve diş sağlığı konusunda vatandaşları bilinçlendirecek.

Mamak mutlu insanların şehri olacak

Atılan imzalarla birlikte protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Köse, bu tür sosyal projelerin destekçisi olacaklarını belirtti. İmza töreninde konuşan Köse, “Yerel yönetimler, sivil toplum dernekleri ve kamu kurum kuruluşlarıyla ortak projeler yapıldığında ortaya çok güzel çalışmalar çıkıyor. Mamak mutlu insanların şehri olacak. Protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gezici diş hastanesi

Proje kapsamında 5 mahalleye birer aylık periyotlarla mobil hizmet aracı ile ziyaret gerçekleştirilecek. Zirvekent, Ortaköy-Kızılca, Lalahan, Kıbrısköy ve Kutludüğün mahallelerinde uygulanacak örnek proje ile günlük 70 hastaya tarama gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 2 hekim, bir şoför, bir teknik personel ve bir yardımcı sağlık personelinin yer aldığı projenin ilk ayağı Kıbrısköy Mahallesi’nde uygulanmaya başlandı. Normal bir merkezde hastalara uygulanan tedaviler gerçekleşirken, enfeksiyona sebep olabilecek ve cerrahi tedavi gerektiren konularda hastalar hastaneye sevk edilecek.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:37 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Kahramankazan Belediyesinden Örnek Davranış mask
Kahramankazan Belediyesinden Örnek Davranış
MTV 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman? mask
MTV 2. Taksit Ödemeleri Ne Zaman?
Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek" mask
Ülke genelinde bütün tabelalar "Türkçeleştirilecek"
Yeni Düzenleme.. Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek mask
Yeni Düzenleme.. Bebek Kimlikleri Evlere Gönderilecek
Şimşek'ten Sorunlara Yerinde Çözüm mask
Şimşek'ten Sorunlara Yerinde Çözüm
Halk Kart’a Başvurular Başladı mask
Halk Kart’a Başvurular Başladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz mask
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi mask
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi mask
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında mask
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı mask
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi mask
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL