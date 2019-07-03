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Nazım Hikmet Çankaya'da Sanatın Yeni Adresi

4 bin metrekarelik, 7 katlı yapısıyla Başkent'in en yeni ve modern kültür -sanat merkezi Nazım Hikmet'te sanat atölyeleri ve etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, kaligrafi, modern minyatür, cam boyama atölyeleri ve kültür etkinlikleriyle Temmuz ve Ağustos aylarında binden fazla sanatsevere ev sahipliği yapacak.
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatla dolu dersler başladı. Dramadan karikatüre, resimden modern minyatüre kadar 8 ayrı dalda eğitim verilen Merkezde, atölye ve kursların sayısı Temmuz ayında daha da artıyor. Haziran'da başlayan drama, resim, Latin dansları ve kaligrafi kurslarına bu ay karikatür, cam boyama ve illüstrasyon atölyeleri de ekleniyor. Dersler ve diğer etkinliklerle birlikte Başkentlilere sanatla dolu bir yaz hazırlayan Merkez, Temmuz ve Ağustos ayında binden fazla sanatsevere ev sahipliği yapacak.

FARKLI BİR SANAT MERKEZİ

Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren Merkez, usta şair Nazım Hikmet’in adını tam anlamıyla yaşatıyor. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarıyla dikkat çeken Merkez’de, yaratıcı drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam edecek atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.

7 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölüm bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların yer aldığı Merkez’de drama, sanat tarihi ve çocuk yogası atölyeleri de bulunuyor. 300 kişilik konser salonu, alt ve üst fuayesi ile birlikte 2 bodrum katta yer alıyor. Binada özellikle kadın katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bir çocuk bakım ünitesi şeklinde düzenlendi.


TEMMUZ AYINDA 5 YENİ ATÖLYE

Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Temmuz ayında başlayacak yeni ders ve atölyeler ise şöyle:


Yaratıcı Drama: 2 / 4 Temmuz

Çocuk Grubu Saat: 10.00-11.30

Yetişkin Grubu Saat: 14.00-15.30

Cam Boyama Atölyesi: 2 Temmuz

2 Temmuz Salı 09.30-15.30 (Pazartesi-Salı Günleri)

Karikatür Atölyesi: 9 Temmuz

Çocuk Grubu: 14.00-16.00

Yetişkin Grubu: 17.00-19.00

İllüstrasyon Atölyesi: 11 Temmuz (2 haftalık Atölye Perşembe-Cumartesi)

Yetişkin Grubu: 11 Temmuz Perşembe 18.30-21.30

İllüstrasyon Atölyesi: 27-28 Temmuz (Tek Günlük Atölyeler) – Kıymet Ergöçen

Çocuk Grubu: 27 Temmuz Cumartesi 11.00-13.00

Yetişkin Grubu: 28 Temmuz Pazar 11.00-13.00

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:41 TSİ Ankara/ Çankaya- Kültür - Sanat

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