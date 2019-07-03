Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:47 TSİ- Etkinlik G: Bugün 09:48 TSİ

Çankayalı Çocukların Tenis Merakı

Çankaya Belediyesinin yoğun ilgi gören yaz spor okullarında dersler hızla devam ediyor. Temel spor eğitimlerinin verildiği ve 7-14 yaş arası yaklaşık bin 800 öğrencinin katıldığı Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda  en çok ilgi gören branşların başında tenis geliyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okullarında dersler tüm heyecanı ile devam ediyor. 7-14 yaş arası yaklaşık bin 800 öğrencinin katıldığı Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda  en çok ilgi gören branşların başında tenis geliyor. Minik raketler tenis sporunun temelini yaz spor okulunda alırken, bu yıl 1 Temmuz'da başlayan ünlü Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynamanın hayalini şimdiden kuruyor. 

9 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

Okulların kapanmasının ardından tatilini Ankara’da geçirecek 7-14 yaş arası çocuklara yönelik yaz spor okullarında tenisin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve karate branşları yer alıyor. Çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesinin de hedeflendiği kurslarda, minik Çankayalılar başlıca dalların temel eğitimini alıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerle her yıl yoğun ilgi gören spor okulu bu yıl 9 Ağustos'ta sona erecek.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:47 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi mask
Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim Projesi
Başkentli Çocuklar Hayallerini Resim Yarışmasıyla Renklendirdi mask
Başkentli Çocuklar Hayallerini Resim Yarışmasıyla Renklendirdi
TatlıFest,Ozan Doğulu Performansı İle Başladı mask
TatlıFest,Ozan Doğulu Performansı İle Başladı
Gençler Yaz Kamplarında Buluşuyor mask
Gençler Yaz Kamplarında Buluşuyor
Mirkelam Dorock Xl Kadıköy Konser Verdi mask
Mirkelam Dorock Xl Kadıköy Konser Verdi
Kadın Emeği Festivali Sertab Erener Konseriyle Başlıyor mask
Kadın Emeği Festivali Sertab Erener Konseriyle Başlıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı mask
ABD Başkanı Trump'tan Türkiye İtirafı
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu mask
Ergenekon Davasında Karar Belli Oldu
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu mask
Vekaletle Kurban Kesim Bedeli Belli Oldu
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın” mask
“Vatandaşlarımızı derhal serbest bırakın”

GALERİ

Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz mask
Siteler'in Marka Değerini Yükselteceğiz
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi mask
​Ceylan Ertem'den Unutulmayacak Bir Harbiye Gecesi
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi mask
Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında mask
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı mask
ABD’nin 243. yıldönümü kutlandı
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi mask
Ankara'da, 1 ayda 3 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 12 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL